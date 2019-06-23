Экономист оценил решение Сбербанка об ужесточении выдачи кредитов

Москва, 23 июня. Экономист и менеджер по рискам Никита Кричевский отреагировал на заявление главы Сбербанка Германа Грефа об ужесточении процедуры выдачи кредитов. По мнению специалиста, такой шаг оздоровит нацию.

«Кредитная халява отравляет жизнь и отражается на душевном и физическом здоровье людей, социальном здоровье нации в целом», — отметил эксперт.

По его словам, дополнительные требования к потенциальным заемщикам позитивно отразятся как на самих гражданах, так и на банковском секторе РФ, сообщает «URA.RU».

Кричевский выразил уверенность в том, что под особым контролем Центрального банка РФ окажутся микрофинансовые организации (МФО), которые работают, по его мнению, «полукриминально».

Ранее руководитель Сбербанка заявил, что с 1 октября 2019 года будут ужесточены правила выдачи потребительских кредитов. Так, финансово-кредитная организация будет тщательнее проверять соотношение текущих платежей к доходу домохозяйства заемщиков. Весной средняя сумма потребительского кредита одного гражданина РФ достигла рекордных 207 тысяч рублей.