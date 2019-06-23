Сотни пилотов подали в суд на Boeing из-за проблем с 737 MAX

Москва, 23 июня. Свыше 400 пилотов подписали групповой иск против авиакомпании Boeing из-за «намеренного» сокрытия «конструктивных недостатков» воздушного судна.

В претензии подчеркивается, что пилоты учились летать на Boeing-737 MAX. Однако в настоящее время полеты этой модели приостановлены, поэтому летчики несут убытки и испытывают психологический дискомфорт ввиду отсутствия работы. Об этом сообщает ABC со ссылкой на судебные документы.

Инициатором группового иска является решивший остаться анонимным Пилот X. Он не захотел раскрывать своего имени из-за «страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами». По словам пилота, авиакомпания Boeing принимала участие «в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что, как и ожидалось, привело к крушению двух самолетов MAX и последующей приостановке полетов всех самолетов MAX по всему миру».

Также в претензии пилоты подчеркивают, что возмущены решением Boeing установить автоматизированное программное обеспечение MCAS. Инициатор коллективного иска считает, что оно придало самолету «опасные аэродинамические недостатки при управлении». Планируется, что групповой иск будет рассмотрен в суде Чикаго 21 октября текущего года.

Напомним, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение у эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. В катастрофе погибли 157 человек, в том числе три россиянина.