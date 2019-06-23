Более 1,3 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Москва, 23 июня. Более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Иордании и Ливана за прошедшие 24 часа. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в воскресенье на сайте Минобороны России.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки в Сирию с территорий других стран возвратились 1393 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 338 человек, а также из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1055 сирийцев.

Уточняется, что в места постоянного проживания внутри государства на протяжении всего дня вернулись восемь граждан Сирии.

Согласно информации центра, сирийские саперы за сутки разминировали 2,9 гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск. Помимо этого, специалисты ликвидировали 29 взрывоопасных предметов.

Ранее российские военные сообщили о нарушениях перемирия в сирийских провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо.