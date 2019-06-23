«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

Сирийские «Белые каски» попались на подготовке нового постановочного видео с якобы последствиями применения химического оружия в сирийском Идлибе. На видеозаписи, которая оказалась в руках солдат САА, в госпитале «Белых касок» провокаторы учатся достоверно изображать «жертв химической атаки».

На видеозаписи, снятой в каком-то из госпиталей «Белых касок» — об этом свидетельствует большой логотип организации на повешенном на стену плакате — на больничных койках лежат люди, завернутые в белые саваны по сирийскому обычаю. Характерные особым образом перевязанные саваны появляются практически в каждом пропагандистском видео «Белых касок».

فيديو جديد لارهابيي الخوذ البيضاء الذراع الرسمي لفبركة فيديوهات الكيماوي التي تزعمها جبهة النصرة يظهرهم واضعين أكفان على عدة أشخاص تجهيزا لبث فيديو على أنهم قتلى مدنيون قتلوا أثناء قصف الطيران الحربي السوري وقد تم الحصول على الفيديو من أحد جوال احد الارهابيين الأسرى ???? pic.twitter.com/r1f34zpfiz — najlaa.alsaadee (@najlaaalsaadee) June 22, 2019

Впрочем, как можно видеть, завернутые в саваны мужчины на видеозаписи вполне живы — они отвечают человеку, который проводит инструктаж, объясняя им, как правильно изображать жертв химической атаки. Вероятно, в дальнейшем эти актеры будут загримированы, слегка присыпаны бетонной пылью, чтобы изобразить «последствия обстрела» и сняты в качестве мирных жителей — жертв «химической атаки Асада» для нового пропагандистского видео.

Человек в белом халате говорит лежащим в саванах людям, как себя вести: когда принесут камеру для съемок, надо не двигаться и лежать спокойно, ничем не выдавая, что ты жив.

Видеозапись попала в социальные сети случайно — она была обнаружена на телефоне одного из боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» или союзных группировок, уничтоженного САА в ходе ожесточенных боев за населенный пункт Хамамият на севере Хамы. Вероятно, боевик заснял это видео незадолго до гибели, может быть за несколько часов или дней.

О подготовке провокации с химоружием свидетельствуют и другие источники. Сирийское информационное агентство Al Watan сообщает о сходке, проведенной главарями запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1» и ее союзников 20 июня. Как сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией, на совещании террористы приняли решение о проведении постановочной провокации с «химоружием» для того, чтобы обвинить Сирийскую арабскую армию.

Кроме того, террористы приняли решение обстрелять турецкие наблюдательные пункты №9 и №10 в идлибской зоне деэскалации. Эта провокация должна быть проведена перед новой «химической провокацией». Наблюдательные пункты №9 и №10 турецкой армии находятся соответственно близ города Мурек и населенного пункта Шер-Магар.

Ранее эти наблюдательные пункты уже подвергались обстрелам со стороны боевиков — сначала Турция запросила удар ВКС РФ по позициям террористов, чтобы пресечь атаку, однако затем обвинила в обстрелах сирийскую армию. Переменчивая позиция Турции неудивительна — пытаясь надавить на власти в Дамаске, Анкара так долго поддерживала сирийскую «умеренную оппозицию», что в итоге даже не смогла отделить ее от «непримиримых» террористов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Напомним, на севере провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и коалицией террористических группировок во главе с боевиками «Джебхат ан-Нусры». В ходе операции «Заря над Идлибом», начатой САА 30 апреля в ответ на постоянные обстрелы со стороны боевиков, сирийская армия освободила ряд важных населенных пунктов, однако пока не смогла добиться решительного прорыва даже с помощью ВКС РФ. Страны Запада и Турция постоянно пытаются добиться прекращения операции в Идлибе политическими методами, в первую очередь через Совет безопасности ООН, однако Россия блокирует попытки провести резолюции, нацеленные на подрыв борьбы против террористов в Сирии.

Минобороны РФ неоднократно предупреждало о планах боевиков и «Белых касок» осуществить новые провокации с имитацией «последствий химической атаки» со стороны правительственных сил. Предположительно, чтобы заснять такую провокацию в Идлибе побывала съемочная группа из Франции и Бельгии.

«Белые каски» не получают указаний от главарей террористов, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — в каком-то смысле они находятся в стороне и «выше» боевиков, получая указания непосредственно от своих покровителей среди западных спецслужб, в первую очередь в Великобритании. По мнению эксперта, происходящие инсценировки «химатак» призваны оказать влияние не на тактическую обстановку, а на политическом уровне.

«Белые каски» не выполняют распоряжения главарей террористических группировок, — подчеркнул Чупрыгин. — Они выполняют команды своих спонсоров, у которых есть определенные политические задачи, которые им надо выполнять».

Востоковед в беседе с ФАН напомнил о главной цели «международного сообщества» в Сирии — свержении президента Башара Асада. Рано или поздно ситуация в Сирии должна прийти к президентским выборам — и если в них будет участвовать Асад, то он практически неминуемо придет к победе.

«Идеологический компонент давления Запада на Сирию остался. Чтобы Асада каким-то образом сдвинуть с его места, надо сделать так, чтобы он эти выборы проиграл. А как это сделать? Есть только один вариант — продолжать нагнетать обстановку вокруг его личности, продолжать создавать образ «людоеда», человека, который «уничтожает собственный народ» с расчетом на то, что ко времени выборов вбить в головы сирийцев, что «Асад — плохой» и его надо убрать, — прогнозирует Чупрыгин. — Действия «Белых касок» — часть этой кампании».

«Второе — они создают оправдания и предлоги для предложения присутствия западной коалиции, в частности, Соединенных Штатов, на территории Сирии. Потому что одно дело — это делать мужественные заявления а-ля Трамп «мы боремся с терроризмом и всех замочим», а другое дело — когда профессионалы садятся за стол без посторонних и говорят: «Надо что-то делать, мы же, в конце концов, нарушаем международное право, это когда-нибудь аукнется», — отметил эксперт. Для того, чтобы оправдать нарушения международного закона, создается фактура, которую можно предъявить всему миру — мол, если мы не вмешаемся, скоро не останется ни одного сирийца (все превратятся во французов и немцев)».

Чупрыгин отметил, что для западных «инвесторов» крайне важна и монетизация деятельности «Белых касок» — ведь значительная часть денег, которые получает сирийская группа, являются частными вложениями через связанные со странами Запада фонды.

«Это все идет не бюджетной строкой, а в рамках уставной деятельности различных фондов, и не Минфин США выделяет эти деньги. Руководству этих фондов необходимо представить определенную мотивацию: «Видите, что там происходит? Если мы дадим денег, завтра все пройдет», — усмехнулся собеседник ФАН.

Чупрыгин указал на то, что после обстрелов турецких наблюдательных пунктов для руководства в Анкаре сложилась очень сложная ситуация. Анкара не выполнила данные России обязательства по Идлибу и теперь тема обстрелов турецких военных очень накалена в Турции и всерьез угрожает политическим позициям Эрдогана.

«Не секрет, что договоренности между РФ и Турцией касались не просто создания зоны деэскалации, а также и разоружения части оппозиции, чтобы снять градус напряженности и вооруженных столкновений. А они ничего не сделали, а больше того, пытаясь поддержать оружием и матчастью протурецкие отряды, поддержали и радикальных джихадистов, — отметил Чупрыгин. — Что тут скажешь — сами виноваты! Один наблюдательный пункт у них серьезно пострадал, следующие на очереди».

В Анкаре это понимают, отметил эксперт, и уже немало волнуются. Пока что в результате обстрелов со стороны террористов не погиб ни один турецкий военнослужащий. Как только будут первые жертвы, ситуация изменится кардинально.

1 Организация запрещена на территории РФ.