Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

33
0 Оставить комментарий

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

Сирийские «Белые каски» попались на подготовке нового постановочного видео с якобы последствиями применения химического оружия в сирийском Идлибе. На видеозаписи, которая оказалась в руках солдат САА, в госпитале «Белых касок» провокаторы учатся достоверно изображать «жертв химической атаки».

На видеозаписи, снятой в каком-то из госпиталей «Белых касок» — об этом свидетельствует большой логотип организации на повешенном на стену плакате — на больничных койках лежат люди, завернутые в белые саваны по сирийскому обычаю. Характерные особым образом перевязанные саваны появляются практически в каждом пропагандистском видео «Белых касок».

Впрочем, как можно видеть, завернутые в саваны мужчины на видеозаписи вполне живы — они отвечают человеку, который проводит инструктаж, объясняя им, как правильно изображать жертв химической атаки. Вероятно, в дальнейшем эти актеры будут загримированы, слегка присыпаны бетонной пылью, чтобы изобразить «последствия обстрела» и сняты в качестве мирных жителей — жертв «химической атаки Асада» для нового пропагандистского видео.

Человек в белом халате говорит лежащим в саванах людям, как себя вести: когда принесут камеру для съемок, надо не двигаться и лежать спокойно, ничем не выдавая, что ты жив.

Видеозапись попала в социальные сети случайно — она была обнаружена на телефоне одного из боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» или союзных группировок, уничтоженного САА в ходе ожесточенных боев за населенный пункт Хамамият на севере Хамы. Вероятно, боевик заснял это видео незадолго до гибели, может быть за несколько часов или дней.

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

О подготовке провокации с химоружием свидетельствуют и другие источники. Сирийское информационное агентство Al Watan сообщает о сходке, проведенной главарями запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1» и ее союзников 20 июня. Как сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией, на совещании террористы приняли решение о проведении постановочной провокации с «химоружием» для того, чтобы обвинить Сирийскую арабскую армию.

Кроме того, террористы приняли решение обстрелять турецкие наблюдательные пункты №9 и №10 в идлибской зоне деэскалации. Эта провокация должна быть проведена перед новой «химической провокацией». Наблюдательные пункты №9 и №10 турецкой армии находятся соответственно близ города Мурек и населенного пункта Шер-Магар.

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

Ранее эти наблюдательные пункты уже подвергались обстрелам со стороны боевиков — сначала Турция запросила удар ВКС РФ по позициям террористов, чтобы пресечь атаку, однако затем обвинила в обстрелах сирийскую армию. Переменчивая позиция Турции неудивительна — пытаясь надавить на власти в Дамаске, Анкара так долго поддерживала сирийскую «умеренную оппозицию», что в итоге даже не смогла отделить ее от «непримиримых» террористов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Напомним, на севере провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и коалицией террористических группировок во главе с боевиками «Джебхат ан-Нусры». В ходе операции «Заря над Идлибом», начатой САА 30 апреля в ответ на постоянные обстрелы со стороны боевиков, сирийская армия освободила ряд важных населенных пунктов, однако пока не смогла добиться решительного прорыва даже с помощью ВКС РФ. Страны Запада и Турция постоянно пытаются добиться прекращения операции в Идлибе политическими методами, в первую очередь через Совет безопасности ООН, однако Россия блокирует попытки провести резолюции, нацеленные на подрыв борьбы против террористов в Сирии.

Минобороны РФ неоднократно предупреждало о планах боевиков и «Белых касок» осуществить новые провокации с имитацией «последствий химической атаки» со стороны правительственных сил. Предположительно, чтобы заснять такую провокацию в Идлибе побывала съемочная группа из Франции и Бельгии.

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

«Белые каски» не получают указаний от главарей террористов, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — в каком-то смысле они находятся в стороне и «выше» боевиков, получая указания непосредственно от своих покровителей среди западных спецслужб, в первую очередь в Великобритании. По мнению эксперта, происходящие инсценировки «химатак» призваны оказать влияние не на тактическую обстановку, а на политическом уровне.

«Белые каски» не выполняют распоряжения главарей террористических группировок, — подчеркнул Чупрыгин. — Они выполняют команды своих спонсоров, у которых есть определенные политические задачи, которые им надо выполнять».

Востоковед в беседе с ФАН напомнил о главной цели «международного сообщества» в Сирии — свержении президента Башара Асада. Рано или поздно ситуация в Сирии должна прийти к президентским выборам — и если в них будет участвовать Асад, то он практически неминуемо придет к победе.

«Идеологический компонент давления Запада на Сирию остался. Чтобы Асада каким-то образом сдвинуть с его места, надо сделать так, чтобы он эти выборы проиграл. А как это сделать? Есть только один вариант — продолжать нагнетать обстановку вокруг его личности, продолжать создавать образ «людоеда», человека, который «уничтожает собственный народ» с расчетом на то, что ко времени выборов вбить в головы сирийцев, что «Асад — плохой» и его надо убрать, — прогнозирует Чупрыгин. — Действия «Белых касок» — часть этой кампании».

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

«Второе — они создают оправдания и предлоги для предложения присутствия западной коалиции, в частности, Соединенных Штатов, на территории Сирии. Потому что одно дело — это делать мужественные заявления а-ля Трамп «мы боремся с терроризмом и всех замочим», а другое дело — когда профессионалы садятся за стол без посторонних и говорят: «Надо что-то делать, мы же, в конце концов, нарушаем международное право, это когда-нибудь аукнется», — отметил эксперт.

Для того, чтобы оправдать нарушения международного закона, создается фактура, которую можно предъявить всему миру — мол, если мы не вмешаемся, скоро не останется ни одного сирийца (все превратятся во французов и немцев)».

Чупрыгин отметил, что для западных «инвесторов» крайне важна и монетизация деятельности «Белых касок» — ведь значительная часть денег, которые получает сирийская группа, являются частными вложениями через связанные со странами Запада фонды.

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

«Это все идет не бюджетной строкой, а в рамках уставной деятельности различных фондов, и не Минфин США выделяет эти деньги. Руководству этих фондов необходимо представить определенную мотивацию: «Видите, что там происходит? Если мы дадим денег, завтра все пройдет», — усмехнулся собеседник ФАН.

Чупрыгин указал на то, что после обстрелов турецких наблюдательных пунктов для руководства в Анкаре сложилась очень сложная ситуация. Анкара не выполнила данные России обязательства по Идлибу и теперь тема обстрелов турецких военных очень накалена в Турции и всерьез угрожает политическим позициям Эрдогана.

«Не секрет, что договоренности между РФ и Турцией касались не просто создания зоны деэскалации, а также и разоружения части оппозиции, чтобы снять градус напряженности и вооруженных столкновений. А они ничего не сделали, а больше того, пытаясь поддержать оружием и матчастью протурецкие отряды, поддержали и радикальных джихадистов, — отметил Чупрыгин. — Что тут скажешь — сами виноваты! Один наблюдательный пункт у них серьезно пострадал, следующие на очереди».

В Анкаре это понимают, отметил эксперт, и уже немало волнуются. Пока что в результате обстрелов со стороны террористов не погиб ни один турецкий военнослужащий. Как только будут первые жертвы, ситуация изменится кардинально.

«Белые каски» уличили в подготовке новой провокации с «химоружием» в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров