Путин ответил на вопрос, принимает ли Трамп решения самостоятельно

Москва, 23 июня. Устройство политической системы Соединенных Штатов не позволяет главе Белого дома Дональду Трампу реализовать многие вещи. Об этом в воскресенье заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Система так устроена, что многие вещи, которые он [Трамп] хотел бы сделать, сделать не представляется возможным», — указал глава государства в прямом эфире НТВ, отвечая на вопрос, принимает ли его американский коллега, по его мнению, решения самостоятельно.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что «многое зависит от политической воли».

«Да, принимает, конечно», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но американцы сами должны решать, нужно им развивать эти отношения.

«Нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — добавил Путин в эфире канала НТВ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил во время прямой линии, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, однако он будет непростым в условиях рестрикций и ограничений со стороны властных институтов Америки и старта в стране избирательной кампании.