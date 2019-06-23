Сирийская армия обнаружила боеприпасы террористов на севере Хомса

Дамаск, 23 июня. Силы безопасности Сирийской Арабской Республики изъяли большое количество боеприпасов, спрятанных в одной из штаб-квартир террористических организаций на севере Хомса. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что незаконные вооруженные группировки были вынуждены покинуть район, который удерживали долгое время. Сирийская правительственная армия вернула провинцию под свой контроль и восстановила в ней безопасность и стабильность.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В данный момент силы безопасности САР совместно с военными правительственной армии прочесывают освобожденные регионы, чтобы обеспечить состояние полной безопасности путем устранения и ликвидации оставшихся после террористов самодельных взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра освобожденных от боевиков территорий компетентные органы и подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили тайные склады боеприпасов и взрывоопасных материалов террористических организаций, расположенных в южных деревнях расположенных на юге провинции Ракка и к востоку от Дейр-эз-Зора.

В частности, инженерные подразделения обнаружили нескольких подземных помещений, оборудованных для хранения минометов. Их количество составило около 12 тысяч. Минометы различных размеров были переданы правоохранительным органам, большая часть из них будет использована для извлечения оставшихся снарядов в городе Зур-Шомр, расположенном в окрестностях освобожденного района южной Ракки.