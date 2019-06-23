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Путин поздравил с днем рождения президента Армении

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Путин поздравил с днем рождения президента Армении

Москва, 23 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Армена Саркисяна с днем рождения и отметил его роль в развитии двусторонних союзнических отношений. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба главы Армении.

«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава российского государства высоко оценил роль Саркисяна в развитии дружественных, союзнических отношений между Москвой и Ереваном.

Российский лидер пожелал Саркисяну крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также удачи в государственной деятельности.

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Автор: Сергей Петров
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