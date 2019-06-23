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Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей

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Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей

Москва, 23 июня. Поддержка людей зависит от доверия к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет», — объяснил российский лидер в интервью телеканалу НТВ после прямой линии.

По словам президента, с одной стороны кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы делать свою работу качественно, исполнять свой долг и иметь прямую связь с людьми, однако в то же время это является самым сложным.

Напомним, во время прямой линии президента спросили, когда он перестанет заниматься мелкими и частными вопросами, на что глава государства ответил, что не считает вопросы, касающиеся судеб людей, мелкими.

 

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Автор: Игорь Федоров
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