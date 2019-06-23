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Путин заявил, что Россия готова подождать пока США созреют для диалога

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Путин заявил, что Россия готова подождать пока США созреют для диалога

Москва, 23 июня.  Россия готова к диалогу с США, а Штаты должны сами решить, готовы ли они делать шаги вперед в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я не знаю, это пускай они сами там решают. Нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы», — сказал глава государства в интервью телеканалу НТВ.

При этом российский лидер добавил, что если Россия готова подождать, пока они (США) созреют для возобновления отношений.

Как сообщалось ранее, в ходе традиционной прямой линии с россиянами президент заявил, что диалог с США будет непростым в условиях ограничений, введенных в отношении РФ со стороны Вашингтона, а также начала избирательной кампании в стране

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Автор: Сергей Петров
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