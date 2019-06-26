Житель Ульяновска собирает спортивный инвентарь для нуждающихся

Максим Чирков уже шесть лет помогает спортсменам из сел и деревень Ульяновской области. Он собирает по всей стране спортинвентарь и форму для жителей глубинки, которые не могут позволить себе новую экипировку. О том, как родилась идея движения, герой рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Все началось совершенно спонтанно с одной спортивной майки. Семь лет назад, благодаря другу, я начал заниматься легкой атлетикой, и он пригласил меня поучаствовать в соревнованиях в Москве. Там один из спортсменов подарил мне майку, и я очень обрадовался. Привез ее домой в Ульяновск и отдал своему знакомому. Он тоже был рад и благодарен. И вот тогда появилась эта идея — собирать спортивные вещи и дарить их тем, кто в них нуждается», — вспоминает он.

Одна майка в итоге превратилась в несколько тонн одежды и спортинвентаря, которые смог собрать ульяновец.

«Сначала информация о сборе распространялась по личным контактам. А потом это движение все расширялось и расширялось. Раньше я проводил сбор весной и осенью, а теперь это происходит уже круглый год».

За шесть лет спортсмен смог оказать помощь сотням или даже тысячам человек. Подсчетом, как он сам признается, не занимался никогда.

«Помогаем паралимпийцам. Это несколько секций — баскетболисты, легкоатлеты. Ребятам из детских домов, ветеранам спорта, про них обычно забывают, и просто спортивным секциям в провинции. Я стараюсь, чтобы вещи получали именно ребята из отдаленных сел и деревень. Потому что в детских домах в городе всегда есть спонсоры, а вот им мало что достается. Мне кажется, что это несправедливо», — говорит собеседник ФАН.

Останавливаться Максим Чирков не собирается и хочет помочь как можно большему количеству людей прийти к спорту.