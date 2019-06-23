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Пучков объяснил жалобы Вишневского на «безучастность» муниципальных депутатов

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Пучков объяснил, почему Вишневский пожаловался на «безучастных» петербургских мундепов

Москва, 23 июня. Депутату петербургского Заксобрания Борису Вишневскому «кровь из носу» нужны подписи муниципальных депутатов города. Об этом заявил российский писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, комментируя жалобу Вишневского на «безучастность» муниципальных депутатов.

Ранее депутат петербургского Закса опубликовал отчет, в котором пожаловался, что ему якобы не удалось встретиться с мундепами. Чтобы привлечь к себе внимание, Вишневский оставил муниципальным депутатам письма, в которых просил отдать за него подпись. Кроме того он заявил о «недобросовестности» муниципальных депутатов: мол, ему не удалось застать их на «рабочих местах». При этом собрание мундепов происходит только один раз в месяц, и вряд ли Борис Вишневский об этом не знал.

В комментарии Федеральному агентству новостей глава совета депутатов муниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов отметил, что в сложившейся ситуации Вишневский виноват сам. По его словам, ранее депутат Закса всячески критиковал муниципальных депутатов вместо того, чтобы выстраивать эффективный диалог. При этом критика была лишена какой-либо конкретики или конструктивности.

Дмитрий Пучков также обратил внимание на этот факт.

«Как-то даже удивительно — для начала публично обдать граждан известной субстанцией, а потом публично же изумляться — чего это они со мной встречаться не хотят?! Все ведь так политически грамотно, так хорошо начиналось!» — говорится в записи в его блоге.

Он добавил: крайне сложно понять: какими трудовыми подвигами прославился Вишневский перед городом и страной, и какую пользу принес своей работой. Деятельность депутата Закса Пучков охарактеризовал как «одну болтовню и никаких результатов», а также — «никакой ответственности». Публицист добавил: про таких деятелей становится слышно только когда грядут очередные выборы и есть отличная возможность о себе напомнить.

«Борису Лазаревичу кровь из носу нужны подписи муниципальных депутатов. Ибо только с депутатского одобрения можно прокрасться в кандидаты. А депутаты — вот ведь нехорошие, неблагодарные люди! — от него ловко прячутся. На звонки не отвечают, на рабочих местах отсутствуют. Похоже, четко знают — кто им звонит и кто к ним едет. Или, что страшнее всего — может, они работают, а не в кабинетах сидят?! Общаются с гражданами, решают их проблемы. Так ведь тоже бывает», — написал Дмитрий Пучков.

Однако, отметил он, есть в сложившейся ситуации и плюсы. 

«Например, Борис Лазаревич совершил пешую прогулку по Канонерскому острову — очевидно, впервые. По ходу осознал, что неплохо бы это замечательное место грамотно обустроить», — говорится в комментарии Пучкова.

Писатель добавил, что когда петербургский депутат, пусть и «впервые в жизни», обходит городской район — «это прекрасно». По его словам, если так пойдет и дальше, то ближе к выборной гонке Вишневский «еще где-нибудь походит» и узнает, что и там живут горожане.

«Оригинальные мысли его посетят. С интересом будем следить за развитием событий», — резюмировал Дмитрий Пучков.

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Автор: Сергей Петров
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