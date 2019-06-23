Захарова отреагировала на слова Зурабишвили о «долге» россиян

Москва, 23 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Грузии Саломе Зурабишвили о том, что россияне «должны приезжать в эту страну». По словам российского дипломата, туристы из РФ должны чувствовать себя в безопасности.

Накануне Зурабишвили в интервью Euronews заявила о том, что политические проблемы не должны отражаться на потоке российских туристов.

«Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну», — указала глава Грузии.

Спикер дипломатического ведомства удивилась высказываниям Зурабишвили и отметила, что российским путешественникам есть куда ехать и без Грузии.

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат также подчеркнула, что россияне, приезжая в Грузию, платят за гостеприимство и положительные эмоции.

«Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен. Ничего личного, просто бизнес», — резюмировала спикер ведомства.

В минувшую пятницу российский лидер Владимир Путин по причине массовых беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиационным перевозчикам полеты в указанную страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не реализовывать в Грузию путевки, а Кабмину поручено обеспечить безопасное возвращение россиян на родину.

Как уточнял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это вынужденная мера, которая призвана обеспечить безопасность граждан РФ. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, подытожил он.