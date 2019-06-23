Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

52
0 Оставить комментарий

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

Москва, 23 июня. Столичный клуб «Локомотив» продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и полузащитником Александром Коломейцевым. Об этом в воскресенье сообщается на сайте красно-зеленых.

В настоящее время сроки новых контрактов игроков не уточняются. Игнатьев провел в составе «железнодорожников» 142 матча, на его счету 12 забитых мячей. Он перешел в столичный «Локо» в 2016 году из краснодарской «Кубани» на правах свободного агента.

В активе Коломейцева шесть голов в 88 матчах.

Кроме того, боссы «Локомотива» заключили новые контракты с вратарем Антоном Коченковым и защитником Борисом Ротенбергом, которые появлялись на поле в 12 и 17 матчах соответственно.

Ранее сообщалось, что защитник «Крузейро» и сборной Бразилии Серкейра Мурило пополнил ряды московского «Локомотива». Как сообщил источник Федерального агентства новостей, новый игрок обошелся красно-зеленым в три миллиона евро.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров