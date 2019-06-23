Киевляне атаковали участников гей-парада

Киев, 23 июня. Марш равенства в Киеве начался со столкновений с полицией. Участники акции едва успели начать шествие, как так на них тут же набросились противники ЛГБТ-сообщества.

Недовольные маршем киевляне держат плакаты с надписями «Гей-парад на крови: позор МВД».

По данным местных СМИ, несколько агрессивно настроенных мужчин прорвали оцепление полиции и набросились на активистов, пытаясь вырвать из их рук радужные флаги и баннеры. Правоохранители оттеснили негодующих. Один из мужчин, пытавших напасть на участников колонны, задержан. По информации «Громадске ТВ», задержанных девять.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала не допустить столкновений во время марша.Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко предупреждал, что противники акции собирались пронести экскременты, чтобы забросать активистов.

Как уточняет «Газета.ру», противники шествия также пытаются перекричать активистов в мегафон. В громкоговорители они напоминают горожанам о традиционных ценностях. В ответ участники марша кричат, что их традиция — это свобода.

Сейчас колонна движется по бульвару Шевченко в сторону Бессарабского рынка.