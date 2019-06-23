Сирия новости 23 июня 12.30: В Латакии ВВС Сирии атакуют боевиков, в Алеппо взорвался автомобиль

Сирия, 23 июня. ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям «Тахрир аш-Шам» в Латакии, в Алеппо в городе Аль-Баб взорвался автомобиль при попытке полиции его разминировать. Неизвестные в Дейр-эз-Зоре напали на КПП курдов в районе нефтяного месторождения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов в Латакии и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с радикалами в районе Тель-Маллаха на северо-западе Хамы.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдский контрольно-пропускной пункт на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш аль-Изза»: заявила о нападении на подразделение сирийской армии на северо-западе Хамы.

Курды: отбили нападение неизвестной бандгруппы на востоке Дейр-эз-Зора, являются наиболее вероятными организатора подрыва автомобиля ССА на севере Алеппо.

«Фронт национального освобождения»: заявляет что им якобы были уничтожены два танка и один бульдозер ССА на северо-восточном фронте Хамы.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия не оставляет попыток выбить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» с занятых ими территорий на склонах Курдских гор и города Кабана. Как сообщил новостной портал Baladi News, утром ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям боевиков и нанесли точечные удары с воздуха по опорным пунктам исламистов в районе Кабаны. Предыдущие попытки штурма города, которые предпринимала сирийская армия, не привели к успеху, так как боевики стянули внушительный резерв для защиты своего ключевого города в провинции. Горные склоны в Латакии наиболее тактически выгодная позиция для обстрела авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», которая на данный момент представляет для них наибольшую угрозу.

Провинция Алеппо

Продолжается серия взрывов на севере Алеппо на оккупированных «Свободной сирийской армией» (ССА) территориях. Утром несколько полицейских в городе Аль-Баб были ранены при попытке демонтировать самодельную бомбу из автомобиля. Как сообщает новостной портал Halab Today, место взрыва было оцеплено. Похожий инцидент произошел в Аль-Бабе вчера, когда в центре города был взорван мотоцикл. В организации терактов подозреваются курдские отряды YPG, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля «Сирийской свободной армии» (ССА) и связанных с ней бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды снова стали жертвой нападения неизвестных. На востоке провинции в районе нефтяного месторождения Аль-Изба группа вооруженный лиц атаковали контрольно-пропускной пункт курдов. Курды отбили нападение, о чем сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Количество пострадавших ополченцев в ходе с столкновения пока что уточняется. Вероятным организатором провокации считаются боевики «Исламского государства», которые могут укрываться в пустыне.

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в зонах контроля исламистов вооруженной оппозиции. Согласно информации агентства новостей Step News Agency, авиация была задействована в районе населенного пункта Кафр-Увейд и города Серакиб. Авиаудары сирийских самолетов пришлись по опорным пунктам боевиков. Информация о потерях джихадистов в живой силе или военной технике уточняется.

Провинция Хама

Продолжаются боестолкновения в районе Тель-Маллаха. Боевики «Фронта национального освобождения» опубликовали заявление о том, что ими якобы были обстреляны позиции правительственных сил в районе военного аэропорта и сирийская армия потеряла два танка и бульдозер, в окрестностях города Кафр-Набуда, как сообщает местный источник в сети Twitter badly xeroxed. В свою очередь боевики группировки «Джейш аль-Изза» заявляют, что атаковали расположения армии в районе поселка Тель-Сальхаб, как передает агентство Aleppo AMC. Оба заявления не были подтверждены официальными СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)