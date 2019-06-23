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Аргентинский хавбек Ригони может покинуть «Зенит»

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Аргентинский хавбек Ригони может покинуть «Зенит»

Санкт-Петербург, 23 июня. «Зенит» ведет переговоры о трансфере хавбека Эмилиано Ригони. По данным журналиста Circulo Central Мати Мендия, питерский клуб хочет получить за аргентинского полузащитника девять миллионов евро.

Мендия уточнил, что приобрести спортсмена хочет «Ривер Плейт». Кроме того, корреспондент Circulo Central сообщил, что Ригони сменил агента и теперь переговоры по его трансферу ведет лично его отец.

В минувшем сезоне до декабря 2018 года Ригони на правах аренды играл за «Аталанту». В составе этого клуба он провел 13 матчей и забил три гола, после аргентинец вернулся в стан сине-бело-голубых.

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Автор: Игорь Федоров
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