Милонов назвал скандалистов-провокаторов «Весны» «группкой политических извращенцев»

Санкт-Петербург, 23 июня. Активисты движения «Весна» в Санкт-Петербурге решили пойти по стопам своих товарищей из московской либеральной «тусовки» и провести митинг в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, уголовное преследование которого уже давно прекратили.

Выдвинуться в центр Петербурга активисты намерены 23 июня. Именно в этот день петербургские выпускники будут отмечать праздник «Алые паруса» в честь окончания школы. Городские власти решили пойти на встречу активистам и согласовали мероприятие, однако призвали их отказаться от публичных акций в центре Северной столицы и не портить ребятам праздник. Даже градоначальник Александр Беглов обращался к «Весне» с просьбой не проводить митинг в воскресенье в целях безопасности.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал глава Петербурга.

Городские власти разрешили провести акцию в Удельном парке. Однако активисты, которых смело можно назвать беспринципными провокаторами, заявили, что не будут проводить митинг «в лесу», а отправятся в центр Петербурга вечером, где будет много счастливых выпускников и их родителей.

В беседе с Nation News депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал сотрудников правоохранительных органов держать ухо востро, так как скандально известные активисты «Весны» могут планировать провокации. Он напомнил и об инциденте с Владимиром Казаченко, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

«Как мы помним, многие активисты «Весны» страдают различными формами расстройств интимного характера. Были задержаны некоторые активисты, которые занимались различными непотребствами с несовершеннолетними», — сказал Милонов.

По его словам, у скандалистов-провокаторов из «Весны» может быть не только политический, но и иной интерес. Именно поэтому полицейским важно держать ухо востро. Милонов подчеркнул, что организация провокационных акций и митингов является попыткой вовлечь несовершеннолетних в политическую деятельность. А это, напомнил депутат, запрещено российским законодательством. Он предложил активистам провести «совершенно никому не нужную программу, которая уже неактуальна, в другой день» и подчеркнул, что «Алые Паруса» — это мероприятие с особой системой обеспечения правопорядка.

«Там много молодежи, поэтому активисты «Весны» могут подождать. Какая разница, когда проводить: сегодня, завтра, через неделю? Тема-то отсутствует, как таковая, для этого митинга», — сказал собеседник издания.

Милонов выразил опасения по поводу того, что провокационная акция «группки подобных политических извращенцев» закончится очередным скандалом. Парламентарий предположил, что активисты могут начать домогаться до выпускников, поэтому необходимо вообще не допускать «поганцев» на праздник.

Депутат Госдумы объяснил, что «Весна» — «организация сказочная, она состоит из полутора гомосексуалистов».

«Эта организация требует себе постоянно право проводить какие-то митинги, никого из себя не представляя. Им к тому же дают это право. Но когда выходят наши дети и подростки, то родители должны быть заинтересованы в том, чтобы это ограничили. Это требование родителей, чтобы группку подобных политических извращенцев не допускали к детям», — заявил Милонов.

По его словам, группа провокаторов из «Весны» хочет сорвать общегородской праздник, устроить провокации и скандалы.