Легковушка столкнулась с фурой на Урале, есть жертвы

Екатеринбург, 23 июня. Три человека погибли в результате лобового столкновения легковушки с фурой в субботу на 58-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, 22 июня примерно в 20.50 (18.50 по московскому времени) водитель Toyota Corolla по невыясненной причине допустил выезд на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с большегрузом Iveco.

Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Corolla и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае.