Молодой сириец запустил проект тропического леса на территории САР

Дамаск, 23 июня. Молодому человеку из Сирии Хасану Мохамеду удалось вырастить лес тропических деревьев, полных восхитительных фруктов на сирийском побережье, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В интервью Мохамед рассказал, что идея проекта по созданию тропических джунглей началась в 2013 году.

«Я прочитал статью в сирийском СМИ о тропических садах в Сирии. Во время моих поездок по стране я обнаружил большой лес таких деревьев, а затем решил посадить их. Учеба и внимательность к деталям дали результаты через три года, они превзошли все мои ожидания, ведь у меня совсем не было знаний в этом виде сельского хозяйства», — сказал он.

«Наш тропический лес начали посещать сирийцы со всех концов страны, есть даже посетители из-за рубежа, все они хотят познакомиться с нашей новаторской идеей и понаблюдать, как здесь, в условиях Сирии, произрастают тропические растения, ведь в Сирии нет настоящих тропиков», — добавил Хасан.

Хасан объяснил, что выращиваемые виды растений насчитывают около 40 видов. К ним относятся: плод папайи с 7 видами, бананы. Что касается его будущих идей, Хасан объяснил, что он стремится создать инновационный тропический оазис по очень простой цене, принимая во внимание простоту и характер этого места.

Молодой сириец провел ряд экспериментов по выращиванию саженцев определенных видов на своей ферме, чтобы спасти и получить продукт с наименьшими затратами, объяснив, что его последовательные эксперименты были успешными, чтобы наконец-то наконец-то получить различные виды тропических фруктов, которые сегодня присутствуют в его кафе.

«Идея возникла из возможности инвестировать в почву и климат для производства тропических фруктов на моей собственной ферме рядом с моим домом, где есть скалистая впадина, называемая пещерой, в которой есть подходящая почва для таких культур, и она находится на низком уровне моря и защищена от погоды», — заявил собеседник ФАН.