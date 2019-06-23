Рогозин назвал число ракет «Ангара», которые будут производить в Омске

Москва, 23 июня. Омское производственное объединение «Полет» (входит в Центр Хруничева государственной корпорации Роскосмос) через 4,5 года будет производить не менее восьми тяжелых и двух легких ракет-носителей «Ангара» ежегодно. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В своем Twitter-аккаунте Рогозин написал, что в настоящее время в Омске строится модернизированный ракетный завод.

По словам главы корпорации, омское предприятие с 2022 года будет создавать по 4 «Ангара А5», а с 2024 года — не менее 8 тяжелых и 2 легких ракет в год.

Ранее руководитель Роскосмоса Рогозин заявил, что американцы пытаются вытеснить Российскую Федерацию с рынка пусковых услуг при помощи сильного демпинга цен. Однако глава Роскосмоса заверил, что отечественная корпорация готова конкурировать с Соединенными Штатами для сохранения своего объема на рынке.

Он также добавил, что у РФ тоже есть запасы для того, чтобы на равных долях конкурировать с американцами, поэтому Москва «готова пободаться».