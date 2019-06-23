Эксперт назвал «отмороженными» провокаторов «Весны», решивших испортить праздник выпускникам

Автор известного Telegram-канала Ortega заявил, что сторонники одиозного блогера Алексея Навального из движения «Весна» намерены устроить провокацию во время «Алых парусов» в Петербурге. Ранее глава Северной столицы Александр Беглов обратился к общественности и призвал граждан воздержаться от провокаций в день праздника выпускников.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал он.

Стоит отметить, что власти Петербурга предлагали «активистам» «Весны» провести свою акцию в Удельном парке, но приспешники Навального демонстративно проигнорировали это предложение и решили перенести митинг в центр города, превратив тем самым подготовку праздника в хаос. Это свидетельствует о том, что они заранее планировали провокацию, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей Ortega. Журналист Иван Голунов, уголовное дело в отношении которого было прекращено, а сам он — освобожден из-под стражи, является для провокаторов лишь предлогом.

«Можно говорить о том, что это провокация, совершенно свободно, потому что членами движения являются сторонники Навального, которому на Голунова всегда было плевать. Движение «Весна» — это Богдан Литвин и все причастные. Это питерский навальнистский штаб. Это даже не ФБК, а более отмороженные ребята, которым, безусловно, на Голунова всегда было плевать. Наиболее упертые товарищи вообще считают, что он чуть ли не предатель, потому что не стал возглавлять «революцию». Голунов для них — это только предлог, раскрученная фамилия», — рассуждает публицист.

По словам аналитика, повод для проведения несанкционированной акции в принципе является абсурдным.

«Голунов на свободе, он к ним никакого отношения не имеет. Им нужен просто некий символ, красивое слово, для того чтобы оправдать проведение акции. Естественно, она должна быть несанкционированной, должна быть в пику губернатору. Не стоит обманываться формальным поводом. Неформальный повод — это устроить какой-то дебош», — резюмировал Ortega.

Напомним, ранее активист движения «Весна» Владимир Казаченко, как полагает следствие, развратил несовершеннолетнюю школьницу. Инцидент вызвал огромный резонанс в обществе, но несмотря на это, лидеры «Весны» поддержали своего сторонника и даже объявили сбор средств в его поддержку.