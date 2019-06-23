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Винокур признался, что заключил фиктивный брак ради московской прописки

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Винокур признался, что заключил фиктивный брак ради московской прописки

Москва, 23 июня. Российский артист Владимир Винокур, выступающий в юмористическом жанре, рассказал, как пытался заключить фиктивный брак ради московской прописки.

В программе «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал о необычном знакомстве со своей женой Тамарой Перваковой, с которой он в браке уже 45 лет. Несколько недель назад пара отметила «сапфировую» свадьбу.

По мнению Винокура, секрет счастливых отношений в необычном знакомстве: юмористу для того, чтобы устроиться на работу, необходима была московская прописка, и он решился на фиктивный брак.                                         

«Тамара мне сказала тогда, что посоветовалась с мамой. Они обе решили: я хороший артист, и без всяких материальных нагрузок согласны на фиктивный брак», — признался Винокур.

Юморист отметил, что Татьяна и ее мать пошли на этот шаг с одним условием — он не будет претендовать на их квартиру. По словам Винокура, он даже и не думал, что по-настоящему влюбится в Татьяну.                                                             

Напомним, российский писатель-юморист Евгений Петросян развелся с пародисткой Еленой Степаненко. В честь благополучного завершения бракоразводного процесса он выпил бокал шампанского. Петросян и Степаненко прожили в браке в течение более 30 лет. Об их разводе стало известно в августе 2018 года. Сейчас юморист в отношениях со своей помощницей Татьяной Брухуновой.

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Автор: Сергей Петров
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