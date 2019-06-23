Пятерка неудачников от ФБК не знает, как убедить москвичей ставить за них подпись

Экватор подписной кампании на выборах в Мосгордуму пройден, кандидатам-самовыдвиженцам осталось совсем немного времени до конца. Штабы рапортуют о промежуточных итогах и обсуждают, что еще предстоит сделать для победы своих кандидатов. Команда так называемого ФБК — не исключение, вот только итоги какие-то нерадостные, а планы Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Владимира Милова на будущее туманны, как и их программа.

На вечер 21 июня сторонники либеральных оппозиционных кандидатов опубликовали список, сколько подписей собрано за них по округам. Согласно этой информации, из команды Навального только Яшин и Соболь смогли собрать половину от необходимого.

Милов и Янкаускас существенно отстают, а вот по Ивану Жданову данных пока нет даже у активистов. Вероятно, подписей так мало, что оглашать результат пока неприлично. Но в одном они точно преуспели — в оправданиях. Все ставленники Навального подготовили объяснения своим провалам и активно рассказывают об этом в социальных сетях.

Во всем виновны провокаторы, пустая Москва и система

Каждый кандидат ФБК рассказывает, как много они делают для того, чтоб попасть в списки для голосования, и жалуются, что им активно мешают собирать подписи.

Вот Любовь Соболь в интервью «Радио Свобода» называет главным виновником жаркое московское лето, мол, 43-й округ сложный, на Арбате и в Хамовниках живут люди обеспеченные, и все они разъехались отдыхать на дачи и за границу, остается надежда лишь на поквартирный обход. О собственных просчетах в общении с избирателями кандидат не говорит, как и о том, что сборщики у нее, мягко говоря, слабо подготовлены. Но не молчат комментаторы в Facebook, которые не в восторге от общения с агитаторами Любови.



Идущий по 35-му округу Владимир Милов еще раньше выступил с оправданиями и не нашел ничего лучше, чем осудить саму практику сбора подписей, назвав ее дикостью через свой штаб.

Илья Яшин, кандидат от 45-го округа, отметился фейковым вбросом о провокации — якобы от его имени отправили собирать фальшивые подписи некую подставную сборщицу от активистки «Союза добровольцев Донбасса» Марии Коледы, но Коледа быстро это разоблачила.

Константин Янкаускас тоже жалуется на адский труд сборщиков подписей, рассказывает, как сам целыми днями ходит по квартирам 31-го округа в районах Зюзино, Северное Чертаново и Нагатино. Он приглашает присоединиться к команде сборщиков выходного дня и подчеркивает, что не оставляет в стороне обязанности муниципального депутата.

Но, судя по результатам, не особенно успешно он депутатствует, раз поддерживать его не спешат. Изобретать что-то новое он не стал — вслед за Яшиным рассказал, что по его округу ходит аж 50 фальшивых сборщиков и надо быть бдительными.

Иван Жданов активно постит призывы подписываться за него и за других фэбэкашников, но игнорирует реальные предложения помочь, как и ответственные за сбор подписей люди его штаба. Об этом подробно рассказала сотрудница штаба Ильи Яшина Светлана Робенкова.

Забавно, что на справедливые претензии к низкой квалификации команды отвечают ей в совершенно детсадовском стиле: «А что это вы такая недобрая?»

Сам блогер Алексей Навальный плачевными результатами главы московского штаба очень огорчен и даже лично призывал активнее за него подписываться. Жданов уже пообещал расставить десять агиткубов по округу, но вряд ли это поможет, учитывая стиль общения его людей.

Оправдания некомпетентности

Но настоящая проблема кандидатов ФБК на этапе сбора подписей — их личная некомпетентность и слабость программы, хотя им прямо на это указывают.

Недавно Соболь оскандалилась побегом от журналиста «Царьграда», задававшего ей вопрос точно по существу финансовой стороны ее предвыборной кампании, что не добавило ей популярности. Сегодня она уже рассказала про нападение на ее агитационный куб с фекалиями.

Вот она, цена слов @MosSobyanin о защите сборщиков подписей независимых кандидатов. Нападения на моих сборщиков подписей и намеренная порча моих подписных листов pic.twitter.com/SLiW6QBxhp — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 22, 2019

Все очень в духе структур Навального — готовы своих измазать в дурнопахнущей субстанции, только бы не признавать собственных ошибок и очевидную непопулярность.

Вероятно, в логике Яшина, Соболь, Милова, Жданова и Янкаускаса «мы не собрали, потому что все разъехались, против нас провокаторы и представители властей» звучит лучше, чем «мы не собрали, потому что мы малоинтересны москвичам и некомпетентны». Но в большой политике, куда они так стремятся попасть, подобные приемы не работают. Специалисты и просто внимательные наблюдатели прекрасно видят: трудности с подписями отражают не «злодейство» противников ФБК, а реальный рейтинг доверия этой сомнительной структуры в Москве, просто самим сторонникам Навального трудно это признать.