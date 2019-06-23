Путин поздравил россиян с празднованием Сабантуя

Москва, 23 июня. Российский лидер Владимир Путин поздравил всех с народным Праздником плуга — Сабантуем. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, этот древний праздник олицетворяет уважение к земледельческому труду, а также является важной, неотделимой частью богатейшего исторического и духовного наследия.

Российский лидер обратил внимание на то, что Сабантуй консолидирует людей, «как и столетия назад», его отмечают массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями, выступлениями, играми и конкурсами.

Путин выразил уверенность в том, что в богатой и разнообразной программе празднования Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием попробуют различные блюда национальной кухни.

«Конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сейчас царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения», — резюмировал он.

Сабантуй — это традиционный народный праздник завершения весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 субъектах России и 30 зарубежных государствах по окончании завершения сева.