Видео лучших моментов боя Лобова и Малиньяджи появилось в Сети

Москва, 23 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов, ранее выступавший под эгидой UFC, победил бывшего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF, представителя США Пола Малиньяджи. Видео лучших моментов встречи появилось в Сети.

Поединок прошел в рамках промоушна боев Bare Knuckle FC 6 23 июня в Соединенных штатах. По результатам встречи все арбитры единогласно отдали победу отечественному бойцу, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, 32-летний Лобов дебютировал в боях Bare Knuckle FC победой по вердикту судей в апреле 2019 года в поединке с Джейсоном Найтом.