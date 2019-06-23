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Видео лучших моментов боя Лобова и Малиньяджи появилось в Сети

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Видео лучших моментов боя Лобова и Малиньяджи появилось в Сети

Москва, 23 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов, ранее выступавший под эгидой UFC, победил бывшего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF, представителя США Пола Малиньяджи. Видео лучших моментов встречи появилось в Сети.

Поединок прошел в рамках промоушна боев Bare Knuckle FC 6 23 июня в Соединенных штатах. По результатам встречи все арбитры единогласно отдали победу отечественному бойцу, сообщает «Газета.Ru».

Напомним, 32-летний Лобов дебютировал в боях Bare Knuckle FC победой по вердикту судей в апреле 2019 года в поединке с Джейсоном Найтом.

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Автор: Сергей Петров
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