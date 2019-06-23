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Нарушения перемирия в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо зафиксированы в Сирии

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Нарушения перемирия в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо зафиксированы в Сирии

Москва, 23 июня. Российские военные сообщили о девяти случаях нарушения режима перемирия в Сирии за минувшие сутки.

По данным Минобороны РФ, восемь случаев стрельбы были зафиксированы в провинции Латакия и одно нарушение в провинции Хама.

Турецкая часть представительства заявила о 16 случаях стрельбы. Четыре нарушения произошли в провинции Алеппо, одно — в Идлибе и 11 — в Хаме.

Кроме того, в течение суток были проведены три гуманитарные акции. 315 продовольственных наборов (общим весом 1350 кг) получили жители провинции Дейр-Эз-Зор. 500 проднаборов (2175 кг) получили жители Алеппо, такое же количество наборов получили и жители в провинции Дамаск.
 

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Автор: Сергей Петров
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