ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Москва, 23 июня. Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ. Об этом заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В эфире телеканала «Звезда» он подчеркнул, что министерство обороны России уже получило два вертолета Ми-28Н.

«Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году», — подчеркнул Богинский.

По словам главного конструктора вертолета Виталия Щербины, Ми-28Н «Ночной охотник» может применять широкий спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты воздух-воздух.

Отметим, Ми-28Н «Ночной охотник» — это советский и российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол». Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и малоскоростных воздушных целей. Планируется, что до 2027 года Минобороны закупит 98 модернизированных Ми-28НМ «Ночной охотник».

Ранее в Сети появилось видео, на котором российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 км/ч.

Напомним, ранее замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что усовершенствованная с учетом боевого опыта в Сирии версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» будет построена к 2022 году. Он подчеркнул, что в настоящее время идет опытно-конструкторская работа, по окончании которой значительно улучшатся технические характеристики вертолета Ка-52М​​​.