Соловьев объяснил, почему Трамп не нанес удар по Ирану

Москва, 23 июня. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что американский президент Дональд Трамп не нанес удар по Ирану.

По его мнению, причина отказа Трампа наносить удар по Ирану кроется не в человеколюбии главы Белого дома.

«Война приведет к росту цен на нефть, что ударит по секторам экономики США, в которых избиратели Трампа. Естественно, резкий рост цен на нефть — мечта многих в России», — написал журналист в воскресенье в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Пентагон заявил, что иранские военнослужащие сбили американский дрон-разведчик RQ-4, напоминает «360». Иранские власти заявили, что сбили летательный аппарта, который вторгся в воздушное пространство республики.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич сказал, что угрозы президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном не только не способствуют примирению, но могут подтолкнуть Тегеран к нарушению взятых на себя обязательств и возобновлению ядерной программы. По словам российского сенатора, заявления Штатов в отношении Ирана носят более жесткий характер, чем в отношении КНДР во времена наиболее серьезного противостояния США и Северной Кореи.

Ранее американские СМИ сообщили, что советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по Ирану.