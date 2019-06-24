Домохозяйка из Курска организует бесплатные обеды для бездомных

29-летняя Светлана Козина из Курска уже больше четырех лет занимается волонтерской благотворительной деятельностью. Вместе с группой добровольцев она помогает бездомным и многодетным семьям, организует бесплатные обеды. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Светлана рассказала о создании движения и причинах, побудивших ее заняться благотворительностью.

Светлана Козина поделилась, что изначально идея обедов пришла вовсе не ей, а другой девушке. Она лишь увидела призыв в социальных сетях и привезла с супругом продуктовый набор на одну из встреч с бездомными. Впоследствии оказалось, что готовить было некому. На обеды люди приносили либо готовую покупную еду, либо то, что можно приготовить дома. Из-за этого среди бездомных не раз возникали конфликты. Например, кто-то хотел что-то другое, а получал третье. Поэтому Светлана предложила активистам готовить одинаковую еду на всех. На тот момент она даже не могла предположить, что единичный случай станет частью ее повседневной жизни. Героиня признается, что хотела один раз приготовить еду и закончить на этом.

«В следующее воскресенье я принесла еду, и оказалось, что снова готовить некому. Я согласилась помочь на время. В дальнейшем девушка, которой изначально пришла идея благотворительных обедов, переехала жить в другой город. А я уже не могла оставить это дело, поскольку понимала, что люди каждое воскресенье будут ждать помощи», — рассказала собеседница.

Плавно организация благотворительных обедов легла на плечи Светланы. Со временем на них стали приходить малоимущие семьи и просить о помощи. Посовещавшись вместе с волонтерами, группа добровольцев решила помогать многодетным семьям. На данный момент связи налажены с детскими домами и семьями с детьми-инвалидами.

«Сказать, сколько бездомных мы накормили, невозможно, потому что некоторые к нам ходят на регулярной основе. Они проживают в канализационных люках в районе ж/д вокзала. Были и такие случаи, когда люди отставали от поезда. Осенью человек не успел на поезд. Остался в одной рубашке и без денег. По счастливому стечению обстоятельств наш волонтер ехал туда же, куда и потерявшийся — в Москву. Мы его отвезли домой. Его жена даже сразу не поверила: плакала и говорила, что не верила в возможность увидеть мужа живым», — рассказала Светлана об одной из многих удивительных историй.

Добровольцам также удалось вернуть к нормальной жизни нескольких бездомных. Один из подопечных провел 15 лет на улицах города: вел асоциальный образ жизни, занимался бродяжничеством. Его удалось социализировать, найти ему дом и работу.

В процессе помощи бездомным активисты сформировали крепкую команду и стали хорошими друзьями. Светлана призналась, что, помимо обедов, практически все свободное время они проводят вместе. У них одинаковые взгляды на жизнь и отсутствуют разногласия. Каждую неделю помощь нуждающимся оказывают порядка 15 человек. К ним присоединяются все новые и новые добровольцы.

«До недавнего времени мы ни к кому не обращались за помощью. Наши благотворительные обеды сопровождает полиция. Это немаловажно. Бывают такие случаи, когда среди волонтеров одни девочки. Сами понимаете, как ни крути, бездомные — асоциальные личности. С теми бездомными, кто на регулярной основе ходят на наши обеды, у нас налажены связи, и они нас защищают. Те, кто приходят в первый раз, думают, что это наша работа, и ведут себя не совсем достойно».

В прошлом году добровольцы обратились в администрацию Курска за помощью в поиске нового места для проведения обедов. В данный момент благотворительные мероприятия проходят рядом с железнодорожными путями. Активисты попросили найти им безопасное место, потому что каждый проходящий мимо поезд — опасность для бездомных. Новую площадку добровольцам в администрации пообещали подобрать до наступления зимы: первые шаги уже сделаны, ведутся переговоры.

Светлана не считает свою деятельность чем-то выдающимся.