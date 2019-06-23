Эксперты назвали топ-10 лидеров вторичного авторынка в России





Москва, 23 июня. Названы лидеры вторичного авторынка в России. Лидером топ-10 оказался Ford Focus.

По данным экспертов агентства «Автостат», в минувшем мае владельцами такой иномарки стали 11 тыс. человек. Второе место досталось Hyundai Solaris с показателем продаж в 8,5 тысяч машин.Третье место отдали KIA Rio. Автомобиль этой марки купили чуть более 8 тыс. раз. В первой пятерке также оказались Renault Logan и Toyota Camry.

Шестую строчку заняла Chevrolet Niva, за ней следует Opel Astra, восьмое место присудили Volkswagen Polo. Самыми непопулярными оказались Daewoo Nexia и Skoda Octavia.

Ранее стало известно об отзыве в России почти 200 спортивных автомобилей Chevrolet. Как уточняет «Свободная пресса», речь идет о 182 купе Camaro и девяти спорткарах Corvette.