Сандерс обвинил Трампа в обострении отношений между США и Ираном

Вашингтон, 23 июня. Сенатор-демократ Берни Сандерс обвинил американского президента Дональда Трампа в эскалации напряженности между США и Ираном.

В интервью телеканалу CBS Сандерс заявил, что глава Белого дома «помог создать кризис, а потом остановил атаки».

«Как будто кто-то поджег корзину, полную бумаги, и потом пытается ее потушить. Он помог создать кризис, а потом остановил атаки», — отметил он.

По словам Сандерса, американский президент считает «войну с Ираном чем-то хорошим для страны». Журналист отметил, что удар, который изначально планировал нанести Трамп, должен был носить ограниченный характер.

«Просто ограниченный удар. Виноват. Я не знал, что просто атаковать другую страну с применением бомб это нормально. Всего-то ограниченный удар?» — иронично ответил сенатор, заметив, что это акт войны.

Ранее министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что иранские военные сбили американский беспилотник-разведчик RQ-4, напоминает «360». Тегеран подчеркивает, что сбил дрон, который вторгся в воздушное пространство страны. Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде подчеркнул, что иранские военные не стали сбивать летевший рядом американский патрульный самолет P8, так как на борту находились люди. Об этом пишет «Газета.ру». Американский президент Дональд Трамп заявил, что Пентагон был готов нанести три удара с беспилотника по Ирану, но он отменил этот приказ за 10 минут до вылета БПЛА.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич сказал, что угрозы президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном не только не способствуют примирению, но могут подтолкнуть Тегеран к нарушению взятых на себя обязательств и возобновлению ядерной программы. По его словам, антииранская риторика американского президента намного жестче всего того, что он говорил в отношении Северной Кореи даже во времена наиболее острого противостояния между Вашингтоном и Пхеньяном. Причина этого кроется в том, что у Ирана, в отличие от КНДР, есть ядерное оружие, объяснил Клинцевич.