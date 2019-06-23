Певица Лада Дэнс рассказала о романе с женатым мужчиной

Москва, 23 июня. Популярная в 90-х эстрадная исполнительница Лада Дэнс два раза была замужем — сначала за продюсером Леонидом Величковским, потом — за предпринимателем Павлом Свирским, который долгие годы пытался добиться расположения певицы.

В эфире телеканала НТВ исполнительница призналась, что как-то давно увела мужчину из семьи. Новость про его брак повергла Дэнс в шок, поскольку их романтические отношения развивались медленно и красиво.

Впрочем, имя своего экс-возлюбленного артистка не раскрыла.

«Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся», — поделилась она в программе «Звезды сошлись».

Дэнс считает, что брак ее возлюбленного пришел к окончанию, поскольку не был крепким. После развода со вторым мужем исполнительница долго находилась в депрессивном состоянии и сбросила практически 20 килограммов. После безуспешного замужества она уже не хочет новых серьезных отношений, однако не исключает, что может примерить обручальное кольцо, если появится достойный избранник.

При этом со Свирским певица сохранила хорошие отношения. Она рассказала, что бывший супруг принимает активное участие в воспитании младшей дочери Лизы, которая учится в Британии, и сына Ильи.