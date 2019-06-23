Дамаск, 23 июня. Гражданские лица, проживающие к западу от Ракки, собрались на демонстрации против курдских ополченцев. Десятки людей осудили практику деятельность так называемых Демократических сил Сирии, их многочисленные кампании по аресту, направленные на насильственный призыв в свои ряды.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

На фоне демонстрации курдская полиция увезла несколько молодых мужчин и женщин в неизвестные места.

Согласно местным источникам, кампанию курдов поддерживали вертолеты, принадлежащие международной коалиции во главе с Вашингтоном, она включала обширные районы в окрестностях Дейр-эз-Зора, которые они оккупировали под предлогом поиска спящих ячеек террористических группировок.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В то же время источники в СМИ подтвердили, что члены клана Бакара неоднократно выступали против курдов после того, как их руководство назначило наказание вождю племени за его «племенное предпочтение» в одной из деревень в восточной окраине Дейр-эз-Зора. В начале этого месяца клан пригрозил покинуть ополчение в случае реализации решения.

«Неминуемая» практика в отношении гражданских лиц в районах, находящихся под их контролем, аналогична той, которую Турция проводит в отношении граждан Африки. Боевики из числа поддерживаемых Турцией группировки изгнали местных жителей из их домов под предлогом того, что эти дома будут отданы военным, которые затем передадут их вновь прибывшим перемещенным лицам.

Источники сообщают, что организации, контролирующие район Бильбюля в Африне, продолжают нарушать права местных жителей. Они уничтожают их сельскохозяйственные культуры, крадут домашний скот, избивают и оскорбляют простых людей.