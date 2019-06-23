Кадры первого применения новой ракеты вертолетом «Ночной охотник» появились в Сети

Москва, 23 июня. Кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» появились в Сети.

Видео обнародовал телеканал «Весна». На кадрах можно видеть, как боеприпас поразил макет танка. Погрешность при этом составила всего нескольких десятков сантиметров.

Генеральный конструктор «Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля» Виталий Щербина рассказал, что ракета может поражать не только все образцы танковой техники,но и другие цели на земле, на воде и даже под водой.

Известно, что до 2027 года Минобороны РФ намерено закупить 98 модернизированных «Ночных охотников». Ми-28НМ способен уничтожать бронетехнику противника, поражать низколетящие малоскоростные воздушные цели, а также проводить воздушную разведку.



