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Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

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Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Появление в городе Даръа новой статуи Хафеза Асада, создателя современного сирийского государства и отца действующего президента Башара Асада, не осталось незамеченным западными СМИ. Один из старейших американских литературных журналов The Atlantic посвятил статуе отдельную колонку, в которой попытался доказать, что восстановление статуй Асада в Сирии является признаком «культа личности семьи Асадов».

Статуя Хафеза Асада в Даръа была уничтожена разъяренными толпами в марте 2011 года, когда протесты, организованные сирийской оппозицией, столкнулись с сопротивлением со стороны лоялистов и начали переходить в гражданскую войну. Примерно тогда же сирийская оппозиция начала получать поддержку и оружие от Запада; «арабская весна» пришла в Сирию в своем самом неприглядном обличье — правительство Сирии оказалось достаточно сильным и упорным, чтобы не позволить свергнуть себя толпам протестующих, которыми руководили члены исламистской группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России с 2003 года, а в Сирии — еще с 1982). Протестующие сожгли офис правящей партии «Баас», дворец правосудия, несколько полицейских участков в захваченной части Даръа, и в том числе свалили статую Хафеза Асада.

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

«Дамасская весна» довольно быстро закончилась, однако с помощью США (администрация Барака Обамы долго искала людей в сирийском правительстве, готовых свергнуть Башара Асада, однако так и не нашла) в 2012 году началась полномасштабная гражданская война. Количество жертв среди правительственных сил и их противников начало расти, ряд городов Сирии оказался захвачен восставшими, лидерство среди которых сходу взяли связанные с Турцией «Братья-мусульмане» и другие исламистские группировки, связанные с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Сейчас, когда на большей части территории Сирии восстановлен правительственный контроль, вполне объяснимо желание Дамаска хотя бы внешне вернуть все «как было», восстановив в таких городах, как Дейр-эз-Зор, Хомс, Даръа в том числе статуи Хафеза Асада. Этот президент правил Сирией на протяжении 30 лет и за время его правления Сирия достигла значительных успехов в экономике, политике и государственном развитии. Стоит отметить, что Хафеза Асада нельзя назвать брутальным диктатором — придя к власти в ходе бескровного переворота, он смягчил политику партии «Баас», отказавшись от радикального варианта арабского социализма, добился народной поддержки, лично посещая «города и веси» Сирии и лично общаясь с их жителями, и наладил отношения с региональными и мировыми державами.

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Однако из-за океана восстановление статуй Хафеза Асада объявляют «культом личности, который Асад стремился создать с самого начала и который поддерживает его сын Башар Асад». А радость сирийцев, которые могут наконец жить мирной жизнью, автор без лишних доказательств объявляет фальшивой и даже срежиссированной.

«Запуганные и подавленные, жители этих населенных пунктов кричат лозунги в поддержку Башара Асада, как их родители скандировали в поддержку Хафеза Асада после его прихода к власти», — утверждает автор, рекомендующий себя в качестве «эксперта и автора книг по Сирии».

Между тем все далеко не так просто. Говорить о «культе личности» в арабских странах Ближнего Востока совершенно бессмысленно — для арабов почтение к правителю государства имеет совершенно иной характер, предупреждает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В беседе с Федеральным агентством новостей востоковед объяснил, почему фигура Башара Асада вызывает у граждан Сирии вполне искренний восторг, и они совершенно добровольно вешают портреты своего лидера дома, на работе, и обклеивают свои автомобили наклейками с изображением Башара Асада и сирийского флага (иногда — Башара Асада, Владимира Путина и двух флагов).

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

«Что значит «культ личности» в арабской стране? Для нас культ личности — это что-то понятное, но если заговорить об этом там — вас просто не поймут. Дело в том, что в этом регионе до сих пор имеет больше влияние племенная структура бытования народов — несмотря на все красивые названия «государство», «парламент» — а племена до сих пор действуют, — отметил арабист. — А племена оценивают авторитет по родству.

Это не наследная монархия в западном понимании, это система родового авторитета. Заявлять о «культе личности Хафеза Асада» — все равно, что заявить, что в Иордании или Марокко — «культ личности» их королей. Точно так же можно заявить о «культе личности» британской королевы Елизаветы Второй».

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Американский автор, отметил Чупрыгин, судит о происходящем в Сирии исключительно с американоцентричной точки зрения, согласно которой есть правильная «демократическая» точка зрения, а все остальные — неправильные.

«Был такой ученый — Эдвард Саид. Он написал книгу «Ориентализм», в которой обвинил Запад в том, что ориентализм как наука — это империалистическое действо, которое не дает высказаться тем, кого изучают, — отметил востоковед.

Мы оперируем понятиями, такими как «культ личности», «демократия», «выборность», «власть народа» и так далее по списку — которые возникли как конструкт западного общества модерна, иудеохристианской цивилизации. Эти вещи неприменимы к территории, о которой мы говорим».

Если говорить про «культ личности», отметил Андрей Чупрыгин, то например в Марокко или Иордании он очевиден во всей красе.

«Нормальный «культ личности», все они себе телефоны и машины обклеивают фотографиями королей, и никто их не заставляет этого делать. А почему? А потому что они оба являются прямыми потомками семьи пророка Мухаммеда. У них авторитет по родству. И в любом племени авторитет считается по родству с уважаемыми людьми, которые всю жизнь этим племенем руководили», — объяснил востоковед специфику арабского восприятия.

Точно так же в американском восприятии, в восприятии англо-саксонской культуры искажены образы властей в странах Ближнего Востока — да и не только Ближнего Востока, практически всего мира.

«На самом деле рассказы про «ужасы Хафеза Асада» — это ужастики западной прессы. И носят они абсолютно политизированный подход, политизированную окраску.

Да, Хафез был железный человек и правил страной железной рукой. Но по-другому этой территорией править просто нельзя. И мы это отлично видим это на сегодняшний день, достаточно посмотреть по сторонам. Мы видим, как после исчезновения людей, которых называют «диктаторами», «деспотами», территории проваливаются в хаос, — напомнил Чупрыгин.

Потому что за соседней горой тоже живет племя, которое хочет владеть территорией, а за другой горой — еще одно такое же, которое тоже хочет. И уже некому их сдержать. Примеров в истории полно, и преимущество российского востоковедения в том, что мы это понимаем. И многие западные специалисты понимают — но их просто затыкают. Западный дискурс — о другом».

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

По словам собеседника ФАН, смещение ориентиров в западном дискурсе происходит не просто так — это вполне целенаправленная атака на другие государства с помощью информационных и политических средств, с помощью изменения и формирования восприятия государственных феноменов за пределами США. Вашингтон стремится стать единственным, кто может объявлять ту или иную власть легитимной или нелегитимной.

«Попытка внедрения таких понятий происходит не просто так — это попытка захватить контроль через эти понятия. В результате получается, что западные люди приходят и говорят: «Вы не умеете собой управлять, вы ничего не знаете».

Это как в свое время Бернард Льюис, который и у нас, и на Западе считается патриархом востоковедения, сказал, что «с арабом можно разговаривать только языком палки». Ничего не изменилось. Американцы восприняли и взяли на вооружение британскую систему колониального владычества, только немножко модернизировали, потому что считают, что британцы ошибок понаделали. Но и сами далеко не ушли», — отметил эксперт.

Ничего удивительного не будет, если Хафезу Асаду поставят памятник по инициативе арабского населения, считает Андрей Чупрыгин, и вполне возможно, такие памятники уже ставят или восстанавливают. Местные жители отлично знают, что представление о «диктатуре семейства Асадов» никогда бы и не пришло в голову сирийцам, если бы не внешняя пропаганда.

«История с «диктатурой семейства Асадов» пришла не изнутри — она пришла снаружи. Достаточно вспомнить все эти оппозиционные правительству центры — они все находились в Турции, а потом в Эр-Рияде. Один находится в Москве, но он пророссийский», — усмехнулся Чупрыгин.

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

При этом Башар Асад остается легитимным президентом в глазах населения Сирии — и в этом не сомневается никто, кроме наемников, работающих на врагов президента САР.

«Асад легитимизирован в глазах населения, это абсолютно однозначно.

Давайте забудем ахинею, которую про него несет западная пресса, потому что это на 90% просто ахинея. Они пишут ее потому, что когда-то, когда он только стал президентом страны, Запад считал, что Асад сейчас откроет двери американцам и европейцам, скажет «ребята, теперь заживем!» По одной простой причине они так считали — потому что он в Лондоне жил. Думали «это наш мужик!».

А он им показал кукиш, понимая, что Запад нельзя пускать туда, потому что это как слон в посудной лавке. С этого все и началось, — заявил собеседник ФАН. — Забудьте, что про него говорят. Башар Асад с точки зрения подавляющего большинства населения — даже того населения, которое находится в Идлибе, только не с автоматом бегает, а пытается жить и растить детей, — для них он абсолютно легитимный глава государства. И никто среди населения не собирается и не собирался его скидывать — при нем не так плохо жилось!»

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Однако из этого следует важный вывод — Асад неминуемо станет новым президентом Сирии после выборов. А именно этого исхода всеми силами стараются не допустить в Вашингтоне, который на словах поддерживает конституционный процесс в Сирии. Таким образом, США на самом деле не заинтересованы в «демократическом развитии» Сирии — поскольку принудительная демократия просто вернет Башара Асада на пост президента Сирии.

«Американцы это прекрасно понимают. Американцы в принципе заинтересованы в контроле надо всеми процессами, которые происходят на Ближнем Востоке и очень болезненно реагируют, когда этот контроль переходит к кому-то другому, будь то Россия, или Китай, или Иран, или Турция.

Это персональная история: «Мы должны контролировать, только мы знаем, как правильно!» Но американцы не хуже нас знают, что когда будет создан конституционный комитет, и будет создана конституция, и будут объявлены выборы и Башар Асад выставит свою кандидатуру — он победит с перевесом в 90%, может, чуть поменьше, — предсказал Чупрыгин.

Они это знают, и я думаю, что встреча, которая состоится в Израиле (с участием Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шаббата. - Прим. ФАН), с этим связана тоже. Я не знаю, что они там думают, но на месте американцев я сейчас бы уже начал искать красивый выход из ситуации, чтобы когда все это произойдет, находиться в группе «не-проигравших».

Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Валентин Меликов
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