Эксперт объяснил, почему Асад останется законным лидером для народа Сирии

Появление в городе Даръа новой статуи Хафеза Асада, создателя современного сирийского государства и отца действующего президента Башара Асада, не осталось незамеченным западными СМИ. Один из старейших американских литературных журналов The Atlantic посвятил статуе отдельную колонку, в которой попытался доказать, что восстановление статуй Асада в Сирии является признаком «культа личности семьи Асадов».

Статуя Хафеза Асада в Даръа была уничтожена разъяренными толпами в марте 2011 года, когда протесты, организованные сирийской оппозицией, столкнулись с сопротивлением со стороны лоялистов и начали переходить в гражданскую войну. Примерно тогда же сирийская оппозиция начала получать поддержку и оружие от Запада; «арабская весна» пришла в Сирию в своем самом неприглядном обличье — правительство Сирии оказалось достаточно сильным и упорным, чтобы не позволить свергнуть себя толпам протестующих, которыми руководили члены исламистской группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России с 2003 года, а в Сирии — еще с 1982). Протестующие сожгли офис правящей партии «Баас», дворец правосудия, несколько полицейских участков в захваченной части Даръа, и в том числе свалили статую Хафеза Асада.

«Дамасская весна» довольно быстро закончилась, однако с помощью США (администрация Барака Обамы долго искала людей в сирийском правительстве, готовых свергнуть Башара Асада, однако так и не нашла) в 2012 году началась полномасштабная гражданская война. Количество жертв среди правительственных сил и их противников начало расти, ряд городов Сирии оказался захвачен восставшими, лидерство среди которых сходу взяли связанные с Турцией «Братья-мусульмане» и другие исламистские группировки, связанные с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Сейчас, когда на большей части территории Сирии восстановлен правительственный контроль, вполне объяснимо желание Дамаска хотя бы внешне вернуть все «как было», восстановив в таких городах, как Дейр-эз-Зор, Хомс, Даръа в том числе статуи Хафеза Асада. Этот президент правил Сирией на протяжении 30 лет и за время его правления Сирия достигла значительных успехов в экономике, политике и государственном развитии. Стоит отметить, что Хафеза Асада нельзя назвать брутальным диктатором — придя к власти в ходе бескровного переворота, он смягчил политику партии «Баас», отказавшись от радикального варианта арабского социализма, добился народной поддержки, лично посещая «города и веси» Сирии и лично общаясь с их жителями, и наладил отношения с региональными и мировыми державами.

Однако из-за океана восстановление статуй Хафеза Асада объявляют «культом личности, который Асад стремился создать с самого начала и который поддерживает его сын Башар Асад». А радость сирийцев, которые могут наконец жить мирной жизнью, автор без лишних доказательств объявляет фальшивой и даже срежиссированной.

«Запуганные и подавленные, жители этих населенных пунктов кричат лозунги в поддержку Башара Асада, как их родители скандировали в поддержку Хафеза Асада после его прихода к власти», — утверждает автор, рекомендующий себя в качестве «эксперта и автора книг по Сирии».

Между тем все далеко не так просто. Говорить о «культе личности» в арабских странах Ближнего Востока совершенно бессмысленно — для арабов почтение к правителю государства имеет совершенно иной характер, предупреждает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В беседе с Федеральным агентством новостей востоковед объяснил, почему фигура Башара Асада вызывает у граждан Сирии вполне искренний восторг, и они совершенно добровольно вешают портреты своего лидера дома, на работе, и обклеивают свои автомобили наклейками с изображением Башара Асада и сирийского флага (иногда — Башара Асада, Владимира Путина и двух флагов).

«Что значит «культ личности» в арабской стране? Для нас культ личности — это что-то понятное, но если заговорить об этом там — вас просто не поймут. Дело в том, что в этом регионе до сих пор имеет больше влияние племенная структура бытования народов — несмотря на все красивые названия «государство», «парламент» — а племена до сих пор действуют, — отметил арабист. — А племена оценивают авторитет по родству. Это не наследная монархия в западном понимании, это система родового авторитета. Заявлять о «культе личности Хафеза Асада» — все равно, что заявить, что в Иордании или Марокко — «культ личности» их королей. Точно так же можно заявить о «культе личности» британской королевы Елизаветы Второй».

Американский автор, отметил Чупрыгин, судит о происходящем в Сирии исключительно с американоцентричной точки зрения, согласно которой есть правильная «демократическая» точка зрения, а все остальные — неправильные.

«Был такой ученый — Эдвард Саид. Он написал книгу «Ориентализм», в которой обвинил Запад в том, что ориентализм как наука — это империалистическое действо, которое не дает высказаться тем, кого изучают, — отметил востоковед. Мы оперируем понятиями, такими как «культ личности», «демократия», «выборность», «власть народа» и так далее по списку — которые возникли как конструкт западного общества модерна, иудеохристианской цивилизации. Эти вещи неприменимы к территории, о которой мы говорим».

Если говорить про «культ личности», отметил Андрей Чупрыгин, то например в Марокко или Иордании он очевиден во всей красе.

«Нормальный «культ личности», все они себе телефоны и машины обклеивают фотографиями королей, и никто их не заставляет этого делать. А почему? А потому что они оба являются прямыми потомками семьи пророка Мухаммеда. У них авторитет по родству. И в любом племени авторитет считается по родству с уважаемыми людьми, которые всю жизнь этим племенем руководили», — объяснил востоковед специфику арабского восприятия.

Точно так же в американском восприятии, в восприятии англо-саксонской культуры искажены образы властей в странах Ближнего Востока — да и не только Ближнего Востока, практически всего мира.

«На самом деле рассказы про «ужасы Хафеза Асада» — это ужастики западной прессы. И носят они абсолютно политизированный подход, политизированную окраску. Да, Хафез был железный человек и правил страной железной рукой. Но по-другому этой территорией править просто нельзя. И мы это отлично видим это на сегодняшний день, достаточно посмотреть по сторонам. Мы видим, как после исчезновения людей, которых называют «диктаторами», «деспотами», территории проваливаются в хаос, — напомнил Чупрыгин. Потому что за соседней горой тоже живет племя, которое хочет владеть территорией, а за другой горой — еще одно такое же, которое тоже хочет. И уже некому их сдержать. Примеров в истории полно, и преимущество российского востоковедения в том, что мы это понимаем. И многие западные специалисты понимают — но их просто затыкают. Западный дискурс — о другом».

По словам собеседника ФАН, смещение ориентиров в западном дискурсе происходит не просто так — это вполне целенаправленная атака на другие государства с помощью информационных и политических средств, с помощью изменения и формирования восприятия государственных феноменов за пределами США. Вашингтон стремится стать единственным, кто может объявлять ту или иную власть легитимной или нелегитимной.

«Попытка внедрения таких понятий происходит не просто так — это попытка захватить контроль через эти понятия. В результате получается, что западные люди приходят и говорят: «Вы не умеете собой управлять, вы ничего не знаете». Это как в свое время Бернард Льюис, который и у нас, и на Западе считается патриархом востоковедения, сказал, что «с арабом можно разговаривать только языком палки». Ничего не изменилось. Американцы восприняли и взяли на вооружение британскую систему колониального владычества, только немножко модернизировали, потому что считают, что британцы ошибок понаделали. Но и сами далеко не ушли», — отметил эксперт.

Ничего удивительного не будет, если Хафезу Асаду поставят памятник по инициативе арабского населения, считает Андрей Чупрыгин, и вполне возможно, такие памятники уже ставят или восстанавливают. Местные жители отлично знают, что представление о «диктатуре семейства Асадов» никогда бы и не пришло в голову сирийцам, если бы не внешняя пропаганда.

«История с «диктатурой семейства Асадов» пришла не изнутри — она пришла снаружи. Достаточно вспомнить все эти оппозиционные правительству центры — они все находились в Турции, а потом в Эр-Рияде. Один находится в Москве, но он пророссийский», — усмехнулся Чупрыгин.

При этом Башар Асад остается легитимным президентом в глазах населения Сирии — и в этом не сомневается никто, кроме наемников, работающих на врагов президента САР.

«Асад легитимизирован в глазах населения, это абсолютно однозначно. Давайте забудем ахинею, которую про него несет западная пресса, потому что это на 90% просто ахинея. Они пишут ее потому, что когда-то, когда он только стал президентом страны, Запад считал, что Асад сейчас откроет двери американцам и европейцам, скажет «ребята, теперь заживем!» По одной простой причине они так считали — потому что он в Лондоне жил. Думали «это наш мужик!». А он им показал кукиш, понимая, что Запад нельзя пускать туда, потому что это как слон в посудной лавке. С этого все и началось, — заявил собеседник ФАН. — Забудьте, что про него говорят. Башар Асад с точки зрения подавляющего большинства населения — даже того населения, которое находится в Идлибе, только не с автоматом бегает, а пытается жить и растить детей, — для них он абсолютно легитимный глава государства. И никто среди населения не собирается и не собирался его скидывать — при нем не так плохо жилось!»

Однако из этого следует важный вывод — Асад неминуемо станет новым президентом Сирии после выборов. А именно этого исхода всеми силами стараются не допустить в Вашингтоне, который на словах поддерживает конституционный процесс в Сирии. Таким образом, США на самом деле не заинтересованы в «демократическом развитии» Сирии — поскольку принудительная демократия просто вернет Башара Асада на пост президента Сирии.

«Американцы это прекрасно понимают. Американцы в принципе заинтересованы в контроле надо всеми процессами, которые происходят на Ближнем Востоке и очень болезненно реагируют, когда этот контроль переходит к кому-то другому, будь то Россия, или Китай, или Иран, или Турция. Это персональная история: «Мы должны контролировать, только мы знаем, как правильно!» Но американцы не хуже нас знают, что когда будет создан конституционный комитет, и будет создана конституция, и будут объявлены выборы и Башар Асад выставит свою кандидатуру — он победит с перевесом в 90%, может, чуть поменьше, — предсказал Чупрыгин. Они это знают, и я думаю, что встреча, которая состоится в Израиле (с участием Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шаббата. - Прим. ФАН), с этим связана тоже. Я не знаю, что они там думают, но на месте американцев я сейчас бы уже начал искать красивый выход из ситуации, чтобы когда все это произойдет, находиться в группе «не-проигравших».

1 Организация запрещена на территории РФ.