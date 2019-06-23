Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Кокорина в клубе

Санкт-Петербург, 23 июня. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о будущем нападающего Александра Кокорина в клубе.

По его словам, руководство клуба определится с будущим форварда Кокорина, чей контракт с «Зенитом» заканчивается 30 июня текущего года, после того, как он выйдет из тюрьмы.

«Человек пока находится в следственном изоляторе, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — уточнил Медведев в интервью газете.

Напомним, за две драки в центре российской столицы форвард Александр Кокорин с братом, хавбек Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до полутора лет колонии (братья Кокорины). 8 октября прошлого года компания друзей сначала на улице возле отеля «Пекин» избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в столичной «Кофемании» руководителя департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.