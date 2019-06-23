Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-иностранцем

Москва, 23 июня. Дочь популярного российского певца и продюсера Валерия Меладзе рассталась с супругом. Об этом рассказали близкие друзья пары.

По словам близкого окружения, отношения супругов давно изжили себя. Решение расстаться они приняли несколько лет назад, однако дочь Меладзе Инга не может смириться с мыслью о разрыве отношений с мужем-иностранцем. Источник StarHit.ru сообщил, что в семье эта тема не обсуждается.

«Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу», — рассказал источник, близкий к звездной семье.

Отметим, марокканский журналист Нури Вергезе и Инга Меладзе познакомилась около десяти лет назад во время учебы в Кембриджской школе, а свадьбу влюбленные сыграли в 2017 году. На торжестве присутствовали 16 человек, в том числе мать Инги и младшая сестра невесты Арина. Сам Меладзе и средняя сестра Соня не смогли присутствовать на празднике из-за загруженного графика. Пара решила отпраздновать свадьбу во второй раз, собрав всех родственников из России. По прошествии двух лет брак Нури и Инги начал трещать по швам.

Пара долгое время жила в Англии, но после развода Инга вернулась в Москву, где решила отвлечься от негативных мыслей и переживаний и открыла свой ювелирный бизнес.

Напомним, бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина выразила благодарность экс-супругу за то, что он ушел из семьи. В эфире телеканала НТВ Ирина поделилась, что Меладзе признался в измене. Однако, по ее словам, спустя какое-то время она смогла простить неверного супруга и надеялась, что он вернется в семью. При этом женщина отметила, что о его измене «все знали, кроме нее». Ирина и Валерий Меладзе прожили в браке 25 лет. В настоящее время певец женат на артистке Альбине Джанабаевой.