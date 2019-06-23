СМИ сообщили, что советники Трампа уговаривали его нанести точечные удары по Ирану

Вашингтон, 23 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп отказался проводить военную операцию в отношении Ирана, невзирая на уговоры своих ассистентов по национальной безопасности. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, своим вердиктом не наносить точечные удары по трем объектам на территории Ирана американский лидер «огорчил большинство своих советников по национальной безопасности».

«Эти люди хотят втянуть нас в военную кампанию, и это ужасно», — передает издание слова Трампа, якобы сказанные им анонимному источнику.

Трамп заявил, по данным газеты, что Штатам больше не нужны войны.

Издание также уточняет, что президент Штатов остался крайне недоволен тем, что Вашингтон потерял примерно 130 млн долларов. Именно такая сумма, сообщает газета, ушла на сбитый иранскими вооруженными силами беспилотник. Однако при этом Трамп не решился на зеркальный ответ, так как американские избиратели куда хуже отреагировали бы на человеческие жертвы, чем на потерянные технические средства. По подсчетам хозяина Белого дома, в результате удара могли погибнуть около 150 человек.

Ранее сообщалось, что Трамп опроверг отмену приказа о нанесении удара по Ирану.