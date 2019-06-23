Роспотребнадзор сообщил, как выбрать качественный алкоголь

Москва, 23 июня. Роспотребнадзор провел исследование и дал советы по выбору качественного алкоголя. По словам экспертов, необходимо помнить, что у магазина должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что лицензия на розничную реализацию алкогольной продукции должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

По словам экспертов, нельзя приобретать алкоголь из-под полы, в ларьках и через социальные сети. Кроме того, при выборе нужно обращать внимание на цену. Минимальная цена на водку в рознице должна быть не менее 205 рублей за бутылку, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку.

Помимо этого, на таре алкогольной продукции должна быть неиспорченная марка (для российского производства) или акцизная марка (для иностранного производства).

Роспотребнадзор напоминает, что на любой гаджет можно установить приложение «АнтиКонтрафакт Алко», при помощи которого можно проверить законность любой бутылки.

В ведомстве также добавили, что не стоит забывать о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественное и вкусное мороженое.