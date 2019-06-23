Семилетняя девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Киев, 23 июня. Семилетняя девочка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, которого задержали по подозрению в участии в крымском народном ополчении.

Варвара Резуник записала видеообращение к главе украинского государства. Ребенок попросил освободить ее отца Степана Резуника, которого задержали в июне при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак», расположенного в Херсонской области. По информации украинских силовиков, мужчину подозревают в участии в крымском народном ополчении в 2014 году.

«Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал», — со слезами на глазах говорит семилетняя девочка.

Супруга Степана Ирина Резуник рассказала, что в 2014 году занималась волонтерской деятельностью и собирала гумпомощь, как и ее муж. Об этом пишет РИА Новости. По словам женщины, в качестве доказательства причастности ее супруга в участии в крымском народном ополчении в 2014 году используются снимки Степана в военной форме с георгиевской ленточкой и фото грамоты «За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны». Отметим, что мужчина увлекается реконструкцией исторических боев.

Ирина Резуник подчеркивает, что ее муж всегда помогал детским домам, бабушкам, ветеранам, больным и малоимущим.

«Наша семья занимается волонтерством уже больше девяти лет», — рассказала женщина.

По ее словам, в настоящее время Степан будет находиться под стражей до 20 июля по решению Херсонского городского суда.

«Власти на Украине пытаются наказать его за отстаивание своих законных прав и свобод, а также проявление чувства патриотизма и готовность отстоять интересы и встать на защиту Севастополя и Крыма в целом», — объяснила Ирина Резуник, отметив, что ее супруг задержан исключительно по политическим мотивам.

Она заметила, что глава Крыма Сергей Аксенов пообещал оказать поддержку. По словам Резуник, к ее мужу применяют меры физического и психологического воздействия.