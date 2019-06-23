Саакашвили призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо россиян

Киев, 23 июня. Экс-президент Грузии и бывший глава городской администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телевизионного канала «112 Украина» пригласил украинцев в Грузию, а также обвинил россиян в происходящем в его стране.

Скандальный грузинский политик также прокомментировал запрет на полеты российским перевозчикам в Грузию в качестве меры по обеспечению безопасности и призвал граждан Украины проводить отпуск на его родине вместо российских путешественников.

«Я хочу просто обратиться к украинцам. Братья украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию. Я хочу встретиться с руководством украинских авиакомпаний, чтобы они снизили цены, поскольку это нечеловеческие цены», — заявил Саакашвили.

Пользователи Сети активно обсуждают призывы и обвинения бывшего президента Грузии и считают, что на родине «его давно заждались».

«Как гражданин Украины он должен показать пример и первым прилететь в Грузию на отдых. Его там уже лет пять ждут и ищут по всему миру», — иронизируют участники дискуссии.

Многие участники обсуждения удивлены, почему его терпят даже новые украинские власти.

«Существо, которому отказали в гражданстве практически везде… Украина потеряла лицо, приняв его в качестве гражданина и политика», — заключают комментаторы.

В пятницу президент РФ Владимир Путин запретил российским авиационным компаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, а позднее Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Соответствующий указ был подписал из-за продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Так, в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Позже оппозиционные силы в знак протеста покинули зал, а вечером начались массовые протесты.

Грузия обвинила Москву в «организации антироссийских протестов», а глава республики Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом». Председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявления грузинского лидера, назвав их непрофессиональными. По словам премьер-министра, ситуация в Грузии стала итогом борьбы оппозиции с провластными силами.