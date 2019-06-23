Пять человек погибли в ДТП в Забайкальском крае

Чита, 23 июня. Пять человек погибли и четверо пострадали в страшном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в Забайкалье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным регионального ведомства, происшествие случилось поздно вечером 22 июня на федеральной дороге в Читинском районе.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства Toyota Celsior выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли, четверо получили различные ранения, в том числе двое детей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства ДТП, сообщает «Газета.Ru».