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В Германии рассказали о планируемых протестах возле базы «Рамштайн»

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В Германии рассказали о планируемых протестах возле базы «Рамштайн»

Берлин, 23 июня. Тысячи активистов будут участвовать в протестах 23-30 июня возле американской авиабазы «Рамштайн» (Ramstein Air Base), расположенной в Германии. Об этом в воскресенье сообщил РИА Новости один из координаторов, германский адвокат Райнер Браун.

По словам юриста, выйти на акции протеста людей вынудили две причины — возможная война в Иране и роль, которую может играть в этих боевых действиях «Рамштайн», а также развитие ситуации после разрыва договора о РСМД. Браун уточнил, что в связи с этим сохраняется «возможность для размещения ядерного оружия в «Рамштайне».

В Германии рассказали о планируемых протестах возле базы «Рамштайн»

Браун указал на то, что, к примеру, глава оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен, «открыто говорит о том, что после разрыва договора о РСМД возможно любое развитие событий, а это может свидетельствовать и о новом размещении ядерных боеголовок». В Вашингтоне также есть единомышленники «дальнейшего развития ядерной стратегии по окончании договора о РСМД, в частности нового размещения ядерного оружия в Европе», такой вариант событий поддержан американской стороной.

Германия, по его словам, в этом случае будет «основным государством для размещения, поскольку она обладает и возможностями, и центральным географическим положением».

Напомним, в начале текущего года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Глава российского государства Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение американской стороны выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

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Автор: Сергей Петров
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