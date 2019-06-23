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National Ineterest предупредил о риске ядерной войны

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National Ineterest предупредил о риске ядерной войны

Вашингтон, 23 июня. Испытание индийской гиперзвуковой ракеты на один шаг приближает ядерную войну Индии с Пакистаном. Об этом сообщают аналитики National Interest.

Авторы материала называют проект индийского сверхзвукового оружия «зловещим шагом в холодной войне с Пакистаном». По их мнению, Индии не обязательно добиваться скорости в 20 Махов, как у российского оружия. Для разработанной Нью-Дели ракеты Агни-1 будет достаточно пяти Махов.

Эксперты напоминают, что невозможность перехватить российское гиперзвуковое оружие вызвала обеспокоенность в США. По их мнению, подобное вооружение может быть использовано при уничтожении авиабаз и авианосцев массовым залпом неуловимых ракет. С их помощью также можно первым же ударом уничтожить весь ядерный арсенал противника.

В журнале напомнили, что Нью-Дели и Исламабад разделяют немногим более 400 миль (около 700 километров). Поэтому развивающая скорость до пяти-десяти Махов ракета одной из стран сможет достигнуть цели за считанные минуты.

По мнению авторов материала, на фоне появления у Индии гиперзвукового оружия Пакистану придется выбирать применить или потерять весь ядерный арсенал.

Нью-Дели в последние годы активно развивает новые виды вооружения. Ранее Газета.ru сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нации, назвав страну одной из «великих космических держав». Поводом послужило успешное испытание ракеты, которая сбила спутник на околоземной орбите. Моди также сообщил, что подобное космическое вооружение есть у России, Китая и США.

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Автор: Виталий Малясев
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