Сторонники террористов ликвидированы в Дагестане. События дня. ФАН-ТВ

Боевики в Дагестане
Силовики в Дагестане успешно продолжают борьбу с экстремизмом. Ночью в республике уничтожены двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Операция проходила в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Карланюрт. Стражи порядка выследили боевиков, передвигавшихся на машине ВАЗ-2109, и потребовали сдаться. Но бандиты попытались скрыться и, более того, открыли огонь. В ходе перестрелки их автомобиль попал в кювет, а сами преступники были ликвидированы на месте, среди оперативников и гражданских никто не пострадал. По данным силовиков, боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов в регионе.
«Укртрансгаз» предупреждает о ЧС
В Незалежной вновь назревает «газовый переполох». И, по данным госкомпании «Укртрансгаз», ситуация на сей раз критическая. Запасы топлива в ее подземных хранилищах упали до 152 млн м³ при месячной потребности в 240 млн. Это связано с тем, что газовый оператор провалил 12 тендеров на закупку — причиной тому большой долг перед прежними поставщиками. Он составляет более 4 млрд гривен. В руководстве «Укртрансгаза» уверены: это серьезный риск чрезвычайной ситуации, причем государственного масштаба.
Трамп не отменял удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп провел небольшой ликбез для общественности. В частности, американский лидер опроверг отмену удара по Ирану и уточнил: операция всего лишь остановлена на данный момент. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь накануне Трамп пригрозил «невиданными разрушениями» в случае войны. И отношения стран сейчас, увы, к этому располагают, особенно после того, как Иран сбил беспилотник США в своем воздушном пространстве. Штаты, правда, уверяют, что за чужие границы не вторгались и уже грозят ответными действиями.
Бутиной сократили срок
Всю щедрость правосудия Соединенных Штатов вновь познала Мария Бутина. Россиянка, осужденная в Америке за якобы работу иностранным агентом без регистрации, добилась уменьшения срока. Правда, всего на 10 дней, и теперь девушка выйдет на свободу чуть раньше — 25 октября. Об этом она рассказала своим родственникам. Впрочем, Бутина, частично признавшая вину после невыносимых условий содержания в тюрьме, еще ждет решения по апелляции и надеется на досрочный выход. По мнению МИД России, Бутина — жертва политического давления США.