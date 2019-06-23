Сторонники террористов ликвидированы в Дагестане. События дня. ФАН-ТВ

Боевики в Дагестане Силовики в Дагестане успешно продолжают борьбу с экстремизмом. Ночью в республике уничтожены двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Операция проходила в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Карланюрт. Стражи порядка выследили боевиков, передвигавшихся на машине ВАЗ-2109, и потребовали сдаться. Но бандиты попытались скрыться и, более того, открыли огонь. В ходе перестрелки их автомобиль попал в кювет, а сами преступники были ликвидированы на месте, среди оперативников и гражданских никто не пострадал. По данным силовиков, боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов в регионе.

«Укртрансгаз» предупреждает о ЧС В Незалежной вновь назревает «газовый переполох». И, по данным госкомпании «Укртрансгаз», ситуация на сей раз критическая. Запасы топлива в ее подземных хранилищах упали до 152 млн м³ при месячной потребности в 240 млн. Это связано с тем, что газовый оператор провалил 12 тендеров на закупку — причиной тому большой долг перед прежними поставщиками. Он составляет более 4 млрд гривен. В руководстве «Укртрансгаза» уверены: это серьезный риск чрезвычайной ситуации, причем государственного масштаба.

Трамп не отменял удар по Ирану Президент США Дональд Трамп провел небольшой ликбез для общественности. В частности, американский лидер опроверг отмену удара по Ирану и уточнил: операция всего лишь остановлена на данный момент. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь накануне Трамп пригрозил «невиданными разрушениями» в случае войны. И отношения стран сейчас, увы, к этому располагают, особенно после того, как Иран сбил беспилотник США в своем воздушном пространстве. Штаты, правда, уверяют, что за чужие границы не вторгались и уже грозят ответными действиями.