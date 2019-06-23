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Умер экс-мэр Читы Анатолий Михалев

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Умер экс-мэр Читы Анатолий Михалев

Чита, 23 июня. Экс-мэр столицы Забайкальского края — Читы — Анатолий Михалев, руководивший правительством города в течение практически 20 лет, умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в краевом правительстве.

«Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — отметил источник агентства.

Печальную новость подтвердил временно исполняющий обязанности руководителя городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

Михалев родился в 1948 году в Чите. Изначально работал слесарем, позже — старшим мастером, начальником участка, руководителем цеха Читинского комбината по торговой технике. В течение семи лет был заместителем главы администрации Читы, а потом его первым замом. В конце 2000 года он де-факто стал градоначальником.

В начале 2019 года Михалев объявил об уходе с поста по личным причинам. Депутаты единогласно поддержали его отставку.

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Автор: Сергей Петров
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