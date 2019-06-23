Сын Бари Алибасова заявил, что не хочет отбирать квартиру у отца

Москва, 23 июня. Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал, что не собирается отбирать квартиру у отца. По его словам, очень хорошо, что отец идет на поправку.

«Я не хочу квартиру у тебя отобрать, все хорошо. Я очень рад, что ты вернулся», — адресовал послание Бари Алибасов — младший отцу в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» на телевизионном канале «Россия 1».

Ранее продюсер Бари Алибасов заявил, что сын якобы накануне приходил к нему в больницу, чтобы поговорить о разделе наследства, после чего отец принял решение «выгнать его из семьи», а имущество завещать «добрым мирянам». На это Алибасов-младший ответил, что наследство его не интересует, так как 50% недвижимости на него переоформили давно.

Основатель музыкальной группы «На-На» и ее продюсер Алибасов попал в столичную клинику в преддверии своего дня рождения, 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, после чего пошел на поправку. В минувший понедельник его выписали из больницы.