Глава Ростуризма рассказала о будущем турпотока в Грузию

Москва, 23 июня. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что поток российских туристов в Грузию может сократиться на 60% — 70%.

Эксперт отметила, что подавляющее число туристов из России (от 70% до 75%) добирались до Грузии самолетами. Поэтому отмена авиасообщения непременно скажется на турпотоке. По словам Догузовой, если ситуация не изменится, увеличатся автомобильные и автобусные перевозки в Грузию. Но рост в этом сегменте будет незначительным.

В то же время глава Ростуризма отметила, что пока российские туристы не спешат отказываться от туров в Грузию.

«По состоянию на данный момент по ранее забронированным турам в Грузию: обмена на другие направления не было; точного количества аннулированных туров пока нет, но исчисляется оно единицами», — цитирует Догузову Sputnik Грузия.

Глава Ростуризма отметила, что из-за ситуации с Грузией может вырасти турпоток в Армению и Азербайджан, на юг России, в том числе в Крым.

Президент РФ Владимир Путин распорядился с 8 июля приостановить полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс РФ уточнил, что грузинские компании также должны будут прекратить рейсы в Россию. Авиакомпания Georgian Airways в ответ предложила пассажирам транзитный рейс из Тбилиси в Москву через Ереван, сообщает газета «Известия».

Решение о приостановке полетов было принято после вспыхнувших в Тбилиси массовых беспорядков. Протесты начались после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Эксперты полагают, что за протестными акциями стоят США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин отметил, что протестные акции в Тбилиси мог организовать Госдеп США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.