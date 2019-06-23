Малышева назвала лучшую диету в мире

Москва, 23 июня. Самая лучшая диета в мире — средиземноморская. Таким мнением поделилась телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева в ток-шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале».

Как отметила телевизионная ведущая, еда является своего рода наркотиком, с которым сложно бороться, а спорт, по ее словам, якобы не особо помогает в похудении.

«К сожалению, физкультура, к которой все доктора относятся с уважением, не дает возможности похудеть, поскольку люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80% вес зависит от еды, на 20 — от физкультуры», — объяснила свою позицию Малышева.

Она указала на то, что в одном научном исследовании, в котором проанализировали 41 диету, по критериям скорости похудения, долговременности сохранения итога, влиянию на здоровье первую строчку заняла средиземноморская диета.

Малышева обратила внимание на то, что средиземноморская диета — это более килограмма зелени ежедневно.

Ведущая уточнила, что в эту диету входят бобовые, крупы, рыба и морепродукты, а также оливковое масло. Красное мясо, добавила она, не запрещено, но ограничено.

Ранее Малышева дала советы россиянам, как быть здоровым и счастливым.