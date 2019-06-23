Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп опроверг отмену приказа о нанесении удара по Ирану. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в микроблоге Twitter.

«Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе», — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара по Ирану. Трамп подчеркнул, что остановил атаку из-за возможных жертв, сообщила Газета.ru. Глава Белого дома объяснил решение тем, что надеется избежать войны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также сказал, что Тегеран не планирует воевать с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.

Ситуация в регионе в очередной раз осложнилась в минувший четверг, когда корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом у входа в Персидский залив американском беспилотнике. Тегеран подчеркивал, что аппарат сбит на территории Ирана. Согласно версии ВМС США, иранский зенитно-ракетный комплекс атаковал беспилотник в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп отметил, что инцидент был «очень большой ошибкой Ирана». Позже глава Белого дома уточнил, что не верит в преднамеренный характер атаки на американский беспилотник.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил представляющему интересы США послу Швейцарии в Тегеране Маркусу Лейтнеру протест в связи с вторжением беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи подчеркнул, что «Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе», но предостерег Вашингтон от необдуманных действий.